Operativos contra el narcomenudeo en CDMX dejan cuatro detenidos en tres alcaldías 

Operativo contra narcotráfico deja 4 detenidos en CDMX. Foto: SSC.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres y una mujer durante tres cateos realizados en inmuebles presuntamente utilizados para el narcomenudeo en las alcaldías Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa. En los operativos también aseguraron 409 bolsas, envoltorios, dosis y cápsulas con posibles sustancias ilícitas.

#Importante l Trabajos de inteligencia e investigación permitieron a

elementos de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, en coordinación con el @GabSeguridadMX, cumplimentar tres órdenes de cateo en inmuebles presuntamente utilizados para la venta y distribución de #Narcóticos en… pic.twitter.com/dbJ7gCzh5d — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 10, 2026

¿En qué alcaldías de CDMX se realizaron los cateos?

Los operativos se efectuaron en Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa, como parte de las acciones de las autoridades capitalinas contra la presunta comercialización de narcóticos.

Los cateos fueron resultado de labores de inteligencia e investigación que permitieron identificar los inmuebles en los que presuntamente se realizaban estas actividades.

Para llevar a cabo las intervenciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía capitalina trabajaron de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades informaron que, durante los tres operativos, fueron detenidas cuatro personas: tres hombres y una mujer.

¿Qué aseguraron durante los cateos en CDMX?

Como resultado de las intervenciones, las autoridades reportaron el aseguramiento de 409 bolsas, envoltorios, dosis y cápsulas con posible droga.

Los objetos asegurados quedaron relacionados con las acciones contra la presunta venta y distribución de narcóticos en las tres demarcaciones.

SSC-CDMX mantiene operativos contra la distribución de narcóticos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que mantiene una estrategia coordinada en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para debilitar las estructuras criminales y combatir la distribución de narcóticos.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones también buscan frenar el flujo de recursos económicos que los grupos delictivos obtienen mediante la presunta comercialización de drogas.

La SSC-CDMX indicó que la estrategia se desarrolla en coordinación con otras instituciones de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía General de Justicia capitalina.

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