Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a cadenas de TV por supuesto boicot contra Trump

Trump. Foto: AFP

Desde este sábado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si las principales cadenas de televisión violaron las leyes antimonopolio al suspender brevemente su cobertura informativa de la Casa Blanca, en protesta por las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump a tres medios de comunicación.

La investigación está a cargo de la División Antimonopolio, que analiza si la suspensión conjunta de la cobertura pudo constituir un acuerdo entre competidores comerciales contrario a la ley.

El conflicto comenzó a mediados de septiembre, cuando la administración Trump anunció la revocación de las credenciales de prensa de corresponsales de CNN, MSNOW y Politico, bajo el argumento de que difundían información falsa.

EE. UU. investiga a cadenas de TV por boicot a Trump

La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, informó en una carta dirigida a CBS News que el grupo de prensa televisiva había boicoteado la cobertura de actos en la Casa Blanca.

Los boicots colectivos entre competidores comerciales pueden infringir la Ley Sherman.

La funcionaria también confirmó que la División Antimonopolio ya investiga si las cadenas involucradas incumplieron la legislación estadounidense.

¿Qué cadenas de televisión están bajo investigación?

Las cadenas señaladas son ABC, CBS, CNN, Fox y NBC, que suspendieron temporalmente su cobertura conjunta de los actos presidenciales en solidaridad con los medios excluidos de la Casa Blanca. La medida interrumpió el funcionamiento habitual del grupo de prensa televisiva, que comparte imágenes de las actividades del presidente.

En un comunicado conjunto, las televisoras defendieron el interés público de recibir información independiente y rechazaron que los medios fueran excluidos por sus líneas editoriales.

Juez ordena restituir credenciales a CNN, MSNOW y Politico

Los tres medios afectados acudieron a los tribunales para impugnar la decisión de la administración Trump. El juez federal Timothy Kelly ordenó restituir temporalmente sus credenciales de prensa mientras continúa el proceso judicial. Sin embargo, el conflicto por el acceso de los periodistas a las actividades presidenciales no ha terminado.

Aunque las credenciales fueron restituidas, la Casa Blanca ha mantenido restricciones para corresponsales de CNN y Politico en determinados espacios, como el Despacho Oval y el avión presidencial Air Force One.

Así, la investigación antimonopolio busca determinar si la suspensión coordinada de la cobertura infringió la legislación estadounidense. Por ahora, el anuncio del Departamento de Justicia no significa que las cadenas hayan sido declaradas culpables.

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