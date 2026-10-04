Lluvias y descenso de temperatura se prevén en CDMX este domingo

| 04:03 | Ángel Sánchez | Uno TV

También se estiman rachas de viento de hasta 50 km/h.
Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 4 de octubre las lluvias continuarán en la Ciudad de México. Debido a ello, podrían presentarse inundaciones, como sucedió el sábado.

Por otra parte, la temperatura tendrá una ligera disminución, pues se prevén máximas de 24 °C para este domingo.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 4 de octubre

De acuerdo con el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 14 a 16 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Asimismo, este 4 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

  • Limpia parabrisas, espejos y faros
  • Evita que los vidrios se empañen
  • Enciende las luces intermitentes
  • Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre autos
  • No cruces por lugares inundados

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