Lluvias y descenso de temperatura se prevén en CDMX este domingo

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 4 de octubre las lluvias continuarán en la Ciudad de México. Debido a ello, podrían presentarse inundaciones, como sucedió el sábado.

Por otra parte, la temperatura tendrá una ligera disminución, pues se prevén máximas de 24 °C para este domingo.

Esta noche en la Ciudad de México, se mantendrá el ambiente #fresco y el cielo mayormente #nublado.



Condiciones para #lluvias fuertes, #chubascos y actividad eléctrica.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PuCSTbwubA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

Calor, vientos y lluvias para este domingo 4 de octubre

De acuerdo con el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 14 a 16 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Asimismo, este 4 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpia parabrisas, espejos y faros

Evita que los vidrios se empañen

Enciende las luces intermitentes

Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre autos

No cruces por lugares inundados

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

🔵 Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

🔵 Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto

🔵… pic.twitter.com/yK15JCnVw8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

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