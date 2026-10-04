Video: suspenden a director de policía que golpeó y sujetó del cuello a una mujer

Policía municipal. Foto ilustrativa: AFP

Óscar Mario Nava Quevedo, director operativo de la Policía Municipal de León, Guanajuato, fue separado de sus funciones luego de que se difundiera un video en el que aparece sometiendo y golpeando a una mujer durante una intervención policial.

Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran al mando policial dentro de una habitación, donde sujeta a la mujer por el cuello y posteriormente le propina una bofetada en el rostro. En el lugar también aparecen otros elementos de seguridad., entre ellos una comandante de nombre Paola.

Captan al director operativo de la Policía de León, en #Guanajuato, Óscar Nava Quevedo, agrediendo a una mujer.



El mando policiaco está acompañado de la comandante Paola, conocida como 'Venus', y otros elementos.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/hIzklWM8dC — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 3, 2026

El caso ocurrió semanas atrás, de acuerdo con autoridades municipales. Asuntos Internos, junto con el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad de León, ya lo investigan.

Policía de León es suspendido tras video de agresión

El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, confirmó la suspensión de Nava Quevedo y explicó que la intervención ocurrió en una denominada “casa de pánico”, ubicada en la colonia Cerrito Amarillo, en el polígono de Las Joyas.

“Se trata de una intervención pasada que Asuntos Internos ya investiga”, explicó el funcionario, quien agregó que las autoridades suspenderán al comandante mientras los mandos desarrollan la investigación.

Autoridades revisarán el uso de la fuerza

Guillén Rico señaló que la investigación deberá determinar las circunstancias de la intervención y las posibles responsabilidades de los elementos involucrados. El funcionario también instruyó continuar con la capacitación de los policías en derechos humanos, violencia de género y manejo responsable del equipo policial.

Hasta el momento, la investigación interna deberá establecer si el uso de la fuerza empleado durante el operativo se ajustó a los protocolos correspondientes. Además, indagan si existen otros agentes sujetos a algún procedimiento.

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