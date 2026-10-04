EE. UU. invierte en academia de policía en México; dónde estará y qué hará

Policía EE. UU. Foto ilustrativa: AFP

Este sábado 3 de octubre, Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, anunció la colocación de la primera piedra de la Academia Estatal de Interdicción de Querétaro, una instalación que capacitará a autoridades para detectar e interceptar drogas, armas, dinero ilícito y otros tipos de contrabando.

El acto se realizó el pasado viernes en Querétaro con la participación del gobernador Mauricio Kuri y representantes del Gobierno de Estados Unidos, quienes destacaron la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad frente a las actividades de los cárteles y grupos terroristas.

La cooperación entre los Estados Unidos y #Querétaro en materia de formación policial especializada, tiene ahora una casa en nuestro estado: la Academia Internacional de Capacitación Policial.



Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo… pic.twitter.com/ZMXlbgA1a4 — Mauricio Kuri (@makugo) October 3, 2026

La nueva academia fue presentada como la primera instalación de su tipo en México y América Latina. El enfoque, específicamente, es preparar a autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en tareas de interdicción.

Academia de Querétaro tendrá apoyo de Estados Unidos

De acuerdo con la información difundida por Estados Unidos, durante la última década ese país ha destinado más de 10 millones de dólares para apoyar la capacitación y el equipamiento de instituciones de seguridad y justicia en Querétaro.

Desde 2015, un total de 4 mil 732 participantes han recibido capacitación mediante esta cooperación, entre ellos mil 714 integrantes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Los Estados Unidos y Querétaro amplían la cooperación en materia de seguridad con la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial. 🇺🇸🇲🇽#JuntosLogramosMás pic.twitter.com/d3aGR80jLp — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 3, 2026

El apoyo también ha incluido entrenamiento especializado, laboratorios forenses acreditados internacionalmente, unidades caninas, tecnología y equipo para investigaciones forenses.

¿Qué capacitarán en la nueva academia?

La academia permitirá desarrollar capacidades para identificar e interceptar:

Drogas peligrosas

Armas

Grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo

Otros productos relacionados con el contrabando

Asimismo, se mencionó que el objetivo es que los agentes que reciban capacitación puedan llevar estos conocimientos a sus respectivas unidades, estados y comunidades en otras partes de México.

Durante el evento, se destacó que los grupos criminales modifican constantemente sus métodos, por lo que las autoridades necesitan mantenerse actualizadas mediante capacitación, tecnología, inteligencia y cooperación internacional.

Así, como reiteraron, la colaboración entre ambos países busca fortalecer las instituciones de seguridad, el Estado de derecho y las capacidades para enfrentar actividades delictivas que afectan a las comunidades.

Es un verdadero honor recibir en Palacio de Gobierno al señor Embajador Ronald Johnson: seguimos fortaleciendo la cooperación y amistad entre #Querétaro y Estados Unidos. Bienvenido Embajador: esta es su casa. pic.twitter.com/CqRrV2K6X1 — Mauricio Kuri (@makugo) October 2, 2026

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