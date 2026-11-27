PAN y PRI advierten acciones en el Congreso. Foto: Cuartoscuro

El debate sobre la sobrerrepresentación en el Congreso llegó a la Cámara de Diputados. Legisladores del PAN y del PRI advirtieron que podrían emprender acciones si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene los criterios actuales para la asignación de diputaciones plurinominales.

El diputado panista Federico Döring no descartó que la oposición tome la tribuna como una medida de protesta y pidió al órgano electoral aplicar el criterio de militancia efectiva para evitar que un mismo partido obtenga más espacios mediante candidaturas postuladas por otras fuerzas políticas.

“Vamos a ver si se endereza el rumbo de la democracia, y si no, seguramente habrá acciones aquí. No sería la primera vez que el Congreso sea la caja de expresión de una resonancia democrática”, advirtió.

Döring acusó a Morena y sus aliados de buscar obtener una representación que, a su juicio, no corresponde a los votos recibidos.

“Quieren volver a robar la elección. Lo único que le pedimos al Instituto es que aplique la militancia efectiva. La militancia efectiva quiere decir que si yo soy de Morena, aunque me postule el PT o el Verde, ese es un voto y una curul de Morena; estas trampas que hacen donde supuestamente les toca doble representación”, señaló.

PRI advierte que la sobrerrepresentación sería un golpe a la democracia

El PRI también expresó su rechazo a la posibilidad de que se mantenga el criterio de asignación cuestionado por la oposición.

El diputado Arturo Yáñez Cuéllar afirmó que los partidos opositores no permitirán que se legalice la sobrerrepresentación, pues consideró que las diputaciones de representación proporcional deben corresponder a los votos obtenidos por cada partido.

“No lo vamos a permitir los partidos de oposición. Por supuesto que estamos en contra, pues prácticamente esa sobrerrepresentación que se quiere legalizar es un golpe a la democracia y es un golpe a los mexicanos, porque al final de cuentas una curul de representación proporcional es en base a los votos que obtiene el partido”, sostuvo.

El legislador priista agregó que las decisiones de las autoridades electorales deben garantizar la confianza ciudadana y pidió que el INE actúe con independencia e imparcialidad.

“Lo que debe de hacer la 4T, lo que debe de hacer la autoridad electoral, es marcar una independencia, una autonomía a los órganos electorales y, sobre todo, el órgano electoral por supuesto que debe de vigilar la imparcialidad, debe de vigilar la transparencia y debe de vigilar sobre todo la representación legítima que se dieron en las urnas”, declaró.

PVEM defiende que los plurinominales se asignen por partido

En contraste, Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Cámara de Diputados y legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defendió la interpretación actual de la ley electoral.

El diputado consideró que la legislación establece claramente que las asignaciones de representación proporcional deben realizarse por partido político, aunque reconoció que pueden existir distintas interpretaciones jurídicas.

“A mi juicio es legal porque es muy claro y es literal que la ley dice que las asignaciones son por partidos. A mi juicio, yo soy abogado, entiendo que puede haber distintas interpretaciones, pero la ley en este caso es muy clara”, afirmó.

Bolaños-Cacho agregó que, si los partidos opositores buscan modificar el mecanismo de asignación de diputaciones plurinominales, tendrían que impulsar una reforma a la legislación electoral.