Pacífico bajo vigilancia: aumenta a 70% la probabilidad de desarrollo ciclónico; estos estados están en alerta

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Probabilidad de ciclón en el Pacífico sube a 70%. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aumentó a 70% la probabilidad de que se forme un ciclón en el Pacífico durante los próximos siete días, debido a una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, el SMN mantiene bajo vigilancia una segunda zona de baja presión en el océano Pacífico, localizada al oeste-suroeste de la península de Baja California, que mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 mantiene dos zonas en vigilancia que pueden desarrollar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico.



🤓 Más información en la imagen. ⬇️ pic.twitter.com/GNFEFfEk6K — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 17, 2026

Dos zonas de baja presión, bajo vigilancia por posible formación de ciclones en el Pacífico

El SMN informó que la zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero incrementó a 70% su probabilidad de desarrollo ciclónico para los siguientes siete días.

La probabilidad indicada por el SMN corresponde al posible desarrollo ciclónico en siete días. El aviso no señala que exista actualmente un ciclón formado en esta región, sino una zona de baja presión que es vigilada por su posibilidad de evolucionar.

Los estados cuyas costas se encuentran frente a la zona señalada son:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estos cuatro estados forman parte de la franja costera ubicada al norte de la zona de vigilancia identificada con 70% de probabilidad en el mapa.

Otra zona de baja presión mantiene 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico

Además de la zona localizada al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, el SMN mantiene bajo vigilancia una segunda zona de baja presión en el océano Pacífico.

Esta segunda área se localiza al oeste-suroeste de la península de Baja California y mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

¿Cuáles son los estados que estarían en riesgo por las zonas bajo vigilancia?

La zona con 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico se encuentra al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que estas son las entidades ubicadas frente al área de vigilancia principal señalada por el SMN.

Estados frente a la zona con 70% de probabilidad

Jalisco: sus costas se encuentran frente a la zona de baja presión identificada en el Pacífico

sus costas se encuentran frente a la zona de baja presión identificada en el Pacífico Colima: forma parte del litoral ubicado al norte de la zona bajo vigilancia

forma parte del litoral ubicado al norte de la zona bajo vigilancia Michoacán: sus costas también se encuentran frente al área donde se vigila el desarrollo de la baja presión

sus costas también se encuentran frente al área donde se vigila el desarrollo de la baja presión Guerrero: es otra de las entidades costeras señaladas en la descripción de la zona de vigilancia

En el caso de la segunda perturbación, con 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico, el mapa del SMN la ubica al oeste-suroeste de la península de Baja California, en aguas del Pacífico y alejada de la costa.

Zona con 50% de probabilidad

Baja California: es la entidad asociada geográficamente con la península frente a la cual se localiza la segunda zona de baja presión

es la entidad asociada geográficamente con la península frente a la cual se localiza la segunda zona de baja presión La perturbación se encuentra mar adentro, al oeste-suroeste de la península de Baja California

El SMN le asigna 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días

Pronóstico de lluvias para los próximos días

El pronóstico del SMN prevé lluvias de diferente intensidad en varias entidades del país.

Lunes 17 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Sinaloa (norte y sur)

Nayarit (norte y costa)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora (sureste)

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Veracruz (sur)

Oaxaca (este)

Puebla (sureste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur (sur)

Jalisco (oeste)

Colima

Michoacán (este)

Guerrero (sur)

Chiapas (este)

Tabasco (oeste)

Campeche (norte)

Yucatán (norte y centro)

Quintana Roo (centro y sur)

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Martes 18 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (sur)

Oaxaca (este)

Chiapas (noroeste y este)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Baja California Sur (centro y sur)

Tabasco (oeste)

Puebla (sur y sureste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora (sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste y oeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Nayarit (sur)

Jalisco (oeste y sur)

Michoacán (norte y este)

Colima

Guerrero (sur y este)

Campeche (norte y suroeste)

Yucatán (centro y oeste)

Quintana Roo (sur)

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Miércoles 19 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (oeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua (suroeste)

Puebla (sureste)

Guerrero (centro)

Tabasco (oeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur (sur)

Sonora (sur)

Sinaloa (centro)

Durango (noroeste y oeste)

Nayarit (sur)

Jalisco (noreste, oeste y suroeste)

Colima

Michoacán (norte, centro y este)

Guanajuato (norte, centro y sureste)

San Luis Potosí (oeste)

Querétaro (oeste y sur)

Hidalgo (sur y sureste)

Estado de México (centro y oeste)

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche (suroeste)

Yucatán (oeste y centro)

Quintana Roo (centro y sur)

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Jueves 20 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Sonora (este)

Chihuahua (oeste)

Sinaloa (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango (oeste y sur)

Guerrero (centro)

Oaxaca (este)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur (sur)

Zacatecas (oeste y sur)

Nayarit (norte y este)

Jalisco

Colima

Michoacán (norte, centro y este)

Guanajuato (sur y sureste)

Estado de México (oeste)

Puebla (norte)

Veracruz (norte y sur)

Chiapas (sur)

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico de lluvias para el Valle de México

Lunes 17 de agosto

Lluvias y chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México

en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas

Temperatura máxima en CDMX: 26 a 28 °C

Temperatura mínima: 13 a 15 °C

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h

Martes 18 de agosto

Probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México

en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas

Temperatura máxima en CDMX: 26 a 28 °C

Temperatura mínima: 13 a 15 °C

Viento del este de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

En ambos días se prevé por la mañana ambiente fresco a templado, bruma y frío en zonas altas; durante la tarde, el ambiente será cálido y aumentará la nubosidad.

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