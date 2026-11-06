“Mami, ya mataron a China”: bala que mató a Aranza salió de helicóptero

Madre de Aranza exige justicia y busca asilo en Estados Unidos

Aranza, una niña de siete años, murió el 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, tras recibir un disparo que salió de un helicóptero de la Guardia Estatal. La Fiscalía confirmó que el proyectil mortal era calibre 7.62 y provenía de la aeronave oficial.

La menor, a quien su familia llamaba cariñosamente “China”, viajaba con sus padres y cuatro hermanos cuando quedaron en medio de bloqueos relacionados con un operativo de seguridad. Su madre, Claudia Pardo, exige justicia y que se identifique al policía responsable del disparo.

Aranza murió por un disparo de helicóptero de la Guardia Estatal

La familia buscó refugio en un terreno de su propiedad después de encontrar bloqueos en Matamoros. Según Claudia, un helicóptero de la Guardia Estatal de Tamaulipas sobrevolaba el lugar a pocos metros de altura.

La madre asegura que los agentes podían observar que había menores de edad.

“Nosotros veíamos a los elementos que estaban con el arma por fuera. Ellos claramente vieron que eran menores de edad”, relató.

Segundos después, una de sus hijas le advirtió que Aranza había recibido un disparo.

“Mami, ya mataron a China, ya le pegaron en la cabeza”, recordó Claudia sobre las palabras de su hija de 12 años.

Fiscalía confirma origen de la bala que mató a Aranza

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas sostiene que el helicóptero recibió disparos desde tierra y que sus tripulantes respondieron a la agresión.

Sin embargo, Claudia rechaza que su familia representara una amenaza para los agentes.

La Fiscalía estatal confirmó que la bala que mató a Aranza salió del helicóptero. En la aeronave viajaban cuatro policías, quienes ya fueron identificados, aunque ninguno ha sido detenido.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, calificó la muerte como un “daño colateral”. El fiscal estatal, Jesús Eduardo Govea, rechazó esa expresión y señaló que no tiene cabida en una investigación penal.

Madre de Aranza exige justicia y busca asilo en Estados Unidos

Claudia también resultó herida de bala y enfrenta una larga recuperación. Además, contó que sus hijos están afectados emocionalmente por lo ocurrido.

Ante el temor por su seguridad, acudió al Consulado de Estados Unidos para solicitar apoyo y explorar la posibilidad de obtener asilo.

“Quiero justicia para mi hija y que el que accionó esa arma pague con cárcel”, expresó.

La Fiscalía investiga qué arma fue utilizada, quién disparó y si existen responsabilidades de los mandos que participaron en el operativo.

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