Papa León XIV inicia gira por Latinoamérica tras operación de pulmón

El Santo Padre visitará Uruguay, Argentina y Perú. FOTO: AFP



El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre una gira de 12 días por Latinoamérica, durante la cual visitará Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice, de 71 años, emprendió el viaje pocas semanas después de someterse a una operación para extirpar un tumor canceroso de un pulmón.

El avión de ITA Airways despegó del Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino a las 7:05 de la mañana, con destino a Montevideo, Uruguay. Se trata del sexto viaje apostólico de su pontificado y uno de los recorridos internacionales más intensos de las últimas décadas.

Pope Leo XIV departed Rome’s Fiumicino International Airport on Friday morning for his Apostolic Journey to Latin America, marking the sixth papal journey since the beginning of his pontificate.



The ITA Airways aircraft carrying the Holy Father and the journalists accompanying… pic.twitter.com/TzSGaarRsk — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026

Papa León XIV visitará tres países de Latinoamérica en 12 días

Del 6 al 17 de noviembre, León XIV recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica, donde sostendrá encuentros con autoridades políticas, comunidades religiosas, presos y personas vulnerables.

Durante su gira, se prevé que el pontífice realice aproximadamente una docena de vuelos y pronuncie cerca de 40 discursos en español.

El viaje también representa un reencuentro con Latinoamérica, especialmente con Perú, país donde pasó cerca de dos décadas como misionero antes de convertirse en papa.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV?

El recorrido comenzará en Uruguay, donde las autoridades prepararon un operativo de seguridad con unos 5 mil policías y más de mil militares.

En Montevideo, León XIV se reunirá con el presidente Yamandú Orsi, recorrerá parte de la rambla en el papamóvil y participará en actividades religiosas.

Posteriormente, viajará a Argentina y Perú. Entre las ciudades contempladas en su itinerario se encuentran:

Uruguay: Montevideo, Paysandú y Florida.

Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Perú: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

¿Cómo está de salud el papa León XIV tras su operación?

La gira ocurre poco más de tres semanas después de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un tumor canceroso.

Pese a la operación, los médicos autorizaron el viaje. Según el Vaticano, no serán necesarias medidas médicas adicionales a las habituales durante los desplazamientos papales.

Antes de partir, León XIV expresó su entusiasmo por regresar a países que considera “tan queridos” y manifestó su deseo de “fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad”.

Perú prepara un reencuentro con León XIV

La última etapa del recorrido será Perú, donde el papa mantiene fuertes vínculos personales y religiosos.

En Chiclayo, compartirá una cena con sacerdotes de su antigua diócesis y realizará una visita privada a una capilla cuya reconstrucción ayudó a impulsar.

En Lima, la expectativa por su llegada también se refleja en la venta de camisetas, rosarios y otros artículos con su imagen.

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