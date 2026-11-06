“Migajas de justicia”: Adrián LeBarón adelanta posibles penas máximas de 8 años tras masacre de Bavispe

Adrián LeBarón, activista. Foto: Cuartoscuro

A siete años de la masacre de la familia LeBarón, Adrián LeBarón, a través de sus redes sociales, compartió un video en el que aseguró que el castigo para los responsables será de 8 años de prisión y 21 mil pesos de multa.

Adrián LeBarón señaló este posible castigo como un “procedimiento abreviado”, el cual calificó como “migajas de justicia”. Aseguró que esta pena se daría para acelerar el proceso.

¿Saben cuanto vale la vida de mi hija y nietos masacrados?



Quiero contar una triste historia .



Recuerdan esos procesos abreviados que les comentaba? donde a los criminales se les ofrece penas muy pequeñas con tal de aceptar culpas sin tardanzas? Pues mañana quieren hacer algo… pic.twitter.com/OanzwWfwPn — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 6, 2026

Caso LeBarón terminaría en un procedimiento abreviado

Como informó Adrián LeBarón, el día de mañana, viernes 6 de noviembre, se daría una resolución del caso, el cual finalizaría con una pena de 8 años y una multa de alrededor de 21 mil pesos mexicanos.



Por la masacre de mujeres y niños quieren dar 8 años y 21 mil pesos de multa, eso vale la justicia en este país, ese es el mensaje que quieren dar.

Para finalizar su video, LeBarón calificó esta posible pena como “la peor manera de conmemorar el séptimo aniversario de una masacre que merecería los más amplios castigos.”

¿Qué pasó en la masacre de Bavispe?

El 4 de noviembre de 2019, un grupo armado atacó a integrantes de las familias LeBarón, Miller y Langford en el municipio de Bavispe, Sonora, cerca de los límites con Chihuahua. La agresión dejó nueve personas asesinadas: tres mujeres y seis menores de edad.

Entre las víctimas estaban Rhonita María Miller, hija de Adrián LeBarón, y sus cuatro hijos: Howard Jacob, de 12 años; Krystal, de 10, y los gemelos Titus y Tiana, de ocho meses. También fueron asesinados Dawna Ray Langford, sus hijos Trevor y Rogan, y Christina Marie Langford.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación el 8 de noviembre de 2019. Hasta el momento, pese a que hay más de 30 detenidos por la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre del 2019, no hay ningún sentenciado.

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