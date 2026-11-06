Marco Rubio niega intenciones de abandonar el gobierno de Trump para ser candidato presidencial

Marco Rubio. Foto: AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que tenga planes de abandonar el gobierno del presidente Donald Trump, luego de que surgieran versiones sobre una posible renuncia tras las elecciones de mitad de mandato, celebradas el pasado martes.

Los rumores sobre su futuro político también aumentaron después de que medios estadounidenses informaran que Rubio habría hablado con funcionarios de la Casa Blanca sobre una posible salida de la administración. Sin embargo, el funcionario rechazó esas versiones y aseguró que su intención es permanecer en el cargo.

Marco Rubio niega renuncia al Gobierno de Donald Trump

En una entrevista con The New York Times, Marco Rubio afirmó que su intención siempre ha sido acompañar a Donald Trump durante todo su mandato presidencial.

Durante la conversación, Rubio también evitó responder sobre sus posibles aspiraciones presidenciales para 2028. “Literalmente, no voy a hablar más de 2028”, señaló al ser cuestionado sobre su futuro político.

Bloomberg reportó posible renuncia de Marco Rubio

Las versiones sobre una eventual salida de Rubio surgieron después de que Bloomberg News publicara que el secretario de Estado estaría evaluando dejar el Gobierno. De acuerdo con ese reporte, Rubio habría conversado con funcionarios de la Casa Blanca sobre su dimisión. Sin embargo, también se indicó que le habrían pedido permanecer en la administración.

El Departamento de Estado rechazó las versiones. Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos Globales, calificó el artículo de Bloomberg como “totalmente inventado”. Además, desmintió un reporte de The Independent que señalaba que Rubio preparaba una candidatura para buscar la nominación presidencial republicana de 2028.

Por ahora, Rubio sostiene que su intención es continuar en el Gobierno hasta el final del mandato de Trump, mientras evita hablar de sus aspiraciones políticas para 2028. Asimismo, aseguró que apoyaría a JD Vance, quien también suena para la candidatura republicana.

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