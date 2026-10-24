Sin lluvia, pero con frío: se prevén mínimas de 4 grados en CDMX este sábado
Debido a las bajas temperaturas, se activó Alerta Amarilla en seis alcaldías de la CDMX.
Para este sábado 24 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que no habrá lluvias en la Ciudad de México.
Sin embargo, las bajas temperaturas continuarán. Debido a ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en seis alcaldías para las primeras horas de este sábado:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Calor, vientos y sin lluvias para este sábado 24 de octubre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 3 a 5 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En el Estado de México se prevén lluvias aisladas. En la capital del país no se estiman precipítaciones.
A su vez, este 24 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.
Recomendaciones en caso de vientos fuertes:
En caso de vientos intensos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Guarda o retira objetos del exterior que puedan caer
- Asegura techos y toldos que puedan volarse
- Aléjate de árboles y cables de luz
- Cierra puertas y ventanas
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