Sin lluvia, pero con frío: se prevén mínimas de 4 grados en CDMX este sábado

Frío en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 24 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que no habrá lluvias en la Ciudad de México.

Sin embargo, las bajas temperaturas continuarán. Debido a ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en seis alcaldías para las primeras horas de este sábado:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del sábado 24/10/2026, en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y… pic.twitter.com/eBORc8NCBX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 23, 2026

Calor, vientos y sin lluvias para este sábado 24 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 3 a 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En el Estado de México se prevén lluvias aisladas. En la capital del país no se estiman precipítaciones.

A su vez, este 24 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones en caso de vientos fuertes:

En caso de vientos intensos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Guarda o retira objetos del exterior que puedan caer

Asegura techos y toldos que puedan volarse

Aléjate de árboles y cables de luz

Cierra puertas y ventanas

Ante el pronóstico de #vientos fuertes para esta tarde en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:



▶️ No subas a lugares altos y expuestos al viento

▶️ Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer

▶️ Cierra puertas y… pic.twitter.com/riQVNiZUGi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 21, 2026

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