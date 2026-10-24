¿Por qué Maru Campos reveló su reunión con Sheinbaum y qué busca?

Maru Campos rompió un pacto de silencio. La gobernadora de Chihuahua acordó con la presidenta no revelar lo hablado el 19 de septiembre en el Aeropuerto de Ciudad Juárez. Un mes después, lo contó en dos entrevistas. La pregunta no es qué se dijeron, sino qué busca ganar al contarlo.



Busca tiempo. César Jáuregui, su exfiscal, está detenido por el operativo con agentes de la CIA y es investigado por varios delitos, entre ellos, traición a la patria. Campos lo usó como escudo… hoy ese escudo es de humo.



Cambió el expediente por el micrófono. Señaló a Ariadna Montiel por presuntos nexos con el crimen organizado, sin pruebas. Acusa sin pruebas a quienes la investigan.



La presidenta la bajó de nivel: seguridad con García Harfuch; gestiones, con Gobernación. Campos responde con la única moneda que le queda: el agravio. Pero el martirio exige inocencia, y la suya depende de lo que diga un fiscal preso.



Sheinbaum tiene al exfiscal y la investigación. Campos tiene dos entrevistas y una consigna. No fue valentía… fue la confesión de una gobernadora contra las cuerdas.

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