Publican en el DOF la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral

Ley para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Foto: Cuartoscuro

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), emitida este viernes 23 de octubre, se publicó la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

Apegada al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se lee en el DOF, la nueva ley “tiene por objeto establecer las bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, para fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad.”

Tras su aprobación, Ley Catastral es publicada

El pasado 14 de octubre, el Senado de la República aprobó la Ley Catastral, en medio de señalamientos por parte de la oposición, quienes advierten un posible centralismo y aumentos en el predial.

Los senadores aprobaron la reforma con 69 votos a favor y 32 en contra. Posteriormente, el proyecto pasó a manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este viernes la publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿De qué trata esta ley?

Según lo mencionado, la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral es una reforma que crea una clave y cédulas únicas. De esta manera, buscarán identificar los inmuebles en el país. Ahora, la reforma contará con una base de datos que permitirá vincular datos físicos y territoriales de cada propiedad.

Además, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrollará y administrará las plataformas y emitirá modelos para homologar los registros.

Así, en medio de cuestionamientos sobre un posible aumento en el predial, la reforma ya está publicada en el DOF. Está prevista para que entre en vigor el 1 de enero del 2027.

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