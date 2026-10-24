Brasil llega a segunda vuelta con Lula y Flávio Bolsonaro en empate técnico

Brasil se prepara para elegir a su próximo presidente este domingo 25 de octubre, en una segunda vuelta marcada por la competencia cerrada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Ambos candidatos llegan a la recta final con posibilidades de ganar, mientras las encuestas reportan un empate técnico.

El último debate entre los aspirantes se realizó en los estudios de la cadena Globo, en Río de Janeiro. El encuentro estuvo marcado por intercambios ríspidos, aunque tuvo un tono más moderado que el anterior, calificado como caótico.

Lula y Flávio Bolsonaro cierran campañas en medio de la disputa electoral

Para Noticias en Claro, desde Río de Janeiro, el corresponsal Edgar Costa reportó que ambos candidatos preparan actos multitudinarios para el cierre de sus campañas, con concentraciones previstas en zonas como Copacabana y Barra da Tijuca.

La movilización en las calles ha aumentado durante los últimos días, especialmente entre los simpatizantes de Lula. Una de las prioridades de su campaña es reducir la abstención y motivar a los electores que podrían respaldarlo, pero que no tenían previsto acudir a las urnas.

En las calles, los votantes expresaron preocupaciones sobre temas como educación, salud, seguridad pública y economía. Una estudiante universitaria que recibe una beca manifestó su apoyo a Lula porque considera que representa a sectores de menores ingresos. Otros ciudadanos señalaron que esperan cambios en los servicios públicos y respuestas a los problemas económicos.

La situación económica es uno de los asuntos que ha marcado la contienda, en particular por el nivel de las tasas de interés y sus efectos en la población.

Las encuestas mantienen abierta la elección en Brasil

La recuperación de Lula en las preferencias electorales se atribuye, en parte, a una mayor movilización de sus simpatizantes, de acuerdo con Edgar Costa, y a un cambio en la estrategia de campaña, con más actividad en redes sociales.

Sin embargo, el respaldo a Flávio Bolsonaro también se ha mostrado sólido durante la contienda. El resultado de la primera vuelta evidenció que la competencia era más cerrada de lo que algunos pronósticos anticipaban. Por ello, el desenlace de la votación sigue abierto.

De esta manera, con el reporte desde Río de Janeiro y con ambos candidatos prácticamente empatados, los resultados del domingo definirán quién encabezará el próximo gobierno brasileño.

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