¿Qué cambiará al rentar una vivienda en CDMX? Claves de la iniciativa de Ley de Rentas Justas

En CDMX, las rentas tienen un alto costo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Rentar una vivienda en la Ciudad de México (CDMX) podría tener nuevas reglas si avanza la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas. La propuesta contempla limitar los aumentos de renta a la inflación anual, reducir los requisitos para firmar un contrato y ofrecer asesoría jurídica gratuita a inquilinos y arrendadores.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que los precios de la vivienda en renta se han multiplicado por cinco en las alcaldías centrales durante las últimas dos décadas y que algunas familias destinan hasta 40% de sus ingresos mensuales al pago de vivienda.

Ante este panorama, la propuesta plantea siete líneas de acción que modificarían las condiciones del arrendamiento y establecerían mecanismos para atender conflictos entre propietarios e inquilinos.

La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, presentó una iniciativa histórica para garantizar rentas justas, razonables y asequibles en la capital. 🏠✨



​Con 7 puntos estratégicos, protegemos a las familias inquilinas y evitamos abusos. Porque la vivienda es un derecho, no un… pic.twitter.com/vnNvrrxEbT — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 22, 2026

¿Qué cambiaría al rentar una vivienda en CDMX?

Uno de los principales cambios propuestos es que los aumentos de renta no puedan superar la inflación anual. El Gobierno capitalino sostiene que la medida busca contener incrementos excesivos y establecer instrumentos jurídicos para hacer cumplir ese límite.

La iniciativa también contempla una Carta de Derechos y Obligaciones para definir las responsabilidades de quienes rentan y de quienes ofrecen una vivienda. Entre sus medidas está limitar a una sola garantía los requisitos para alquilar un inmueble, eliminar la exigencia de múltiples avales y las pólizas jurídicas excesivas, así como prohibir cualquier tipo de discriminación.

Otro cambio sería la creación de una Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que brindaría orientación y defensa jurídica gratuita. La intención es que tanto arrendadores como arrendatarios cuenten con apoyo especializado para resolver controversias mediante mecanismos como la mediación y la conciliación.

En cuanto a los contratos, la propuesta busca establecer una duración mínima de un año y crear un registro digital protegido de los acuerdos de arrendamiento. También prevé sanciones por aumentos ilegales de renta o daños al inmueble.

Vivienda asequible y apoyo ante desalojos

La iniciativa incluye medidas para ampliar la oferta de vivienda social y asequible, con la participación de la iniciativa privada. Para ello, se plantean apoyos a propietarios que suscriban contratos multianuales. En materia de desalojos, se propone crear un Gabinete de Acompañamiento Social para atender a las familias que deban desocupar una vivienda por resolución judicial.

También se contempla capacitar en derechos humanos al personal que realiza mudanzas y participa en el resguardo de pertenencias durante los desalojos. Según el Gobierno capitalino, la intención es evitar agresiones, impedir que los enseres sean abandonados en la vía pública y reducir el riesgo de que las familias terminen sin un lugar donde pasar la noche.

Como parte de las medidas planteadas, se prevé la creación de un Observatorio Público de Vivienda.

El Gobierno asegura que no habrá congelamiento de rentas

Durante la presentación, Brugada rechazó que la iniciativa contemple congelar los precios de los alquileres o eliminar la propiedad privada. La mandataria afirmó que el objetivo es establecer reglas para contener los abusos y la especulación inmobiliaria, además de proteger los derechos de propietarios e inquilinos.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, sostuvo que la propuesta no fija un precio único para las rentas y que busca garantizar el cumplimiento de reglas claras.

El Gobierno de la Ciudad de México también mantiene el compromiso de realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030: 80 mil corresponderían a viviendas nuevas y 120 mil a procesos de mejoramiento integral en barrios populares.

Brugada llamó al Congreso capitalino y a los actores involucrados en el mercado de vivienda a abrir un debate en el que se escuchen distintas posturas y se alcancen consensos. La iniciativa todavía sigue en el Congreso capitalino.

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