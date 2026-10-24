Cineteca Nacional presenta una retrospectiva de Nicolás Echevarría; estas son sus obras imperdibles

La Cineteca Nacional presenta una retrospectiva del cineasta mexicano Nicolás Echevarría, del 21 de octubre hasta finales de mes, con una selección de sus películas más representativas, entre documentales y obras de ficción que exploran la espiritualidad, las tradiciones indígenas y las expresiones culturales de México.

El ciclo reconoce la trayectoria de Echevarría, originario de Nayarit, quien además de cineasta se ha desempeñado como pintor, escritor y músico. Su trabajo se ha distinguido por acercarse a las creencias y cosmogonías de distintos pueblos desde una mirada centrada en el misticismo y la experiencia humana.

¿Qué películas de Nicolás Echevarría se exhiben en la Cineteca Nacional?

Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña destacó algunos de los títulos que forman parte de la retrospectiva. Entre ellos está María Sabina, mujer espíritu, documental sobre la vida de la sanadora espiritual de Oaxaca, reconocida por sus rituales con hongos alucinógenos. La película es considerada una de las obras fundamentales del documental mexicano.

Otra producción es Teshuinada, Semana Santa entre los coras, que muestra las celebraciones religiosas de este pueblo indígena y la importancia del tesüino, una bebida fermentada de maíz, dentro de sus prácticas comunitarias.

También se incluye El niño Fidencio, el taumaturgo de Espinazo, que aborda la figura de Fidencio Síntora Constantino, conocido por sus seguidores como el Niño Fidencio y asociado con prácticas de curación espiritual. La cinta explora la fe en una figura religiosa popular que no cuenta con reconocimiento oficial de la Iglesia católica.

La selección contempla además Poetas campesinos, retrato de un circo humilde en la sierra de Puebla, integrado por acróbatas y un payaso que recita poesía. La obra destaca por mostrar cómo el arte forma parte de la vida cotidiana de una comunidad.

De los documentales al cine de ficción

Valdés Peña destacó Cabeza de Vaca, una de las incursiones de Echevarría en la ficción. Inspirada en las experiencias del explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, la película sigue su travesía por territorios americanos y su transformación cultural y espiritual.

Otro título destacado por el crítico de cine es Eco de la montaña, documental que se acerca a la vida y obra de Santos de la Torre, artista wixárika, cuya producción alcanzó reconocimiento internacional. Sin embargo, su vida transcurrió lejos de los grandes circuitos culturales.

Por último, José Antonio Valdés Peña invitó al público a consultar la cartelera de la Cineteca Nacional para conocer los horarios. También adelantó que Nicolás Echevarría participará en un encuentro con espectadores el próximo miércoles, como parte de las actividades de la retrospectiva.

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