Maru Campos queda mal posicionada tras revelar reunión con Sheinbaum

Esta noche en Noticias en Claro, el analista Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, consideró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó mal posicionada tras revelar públicamente una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que, según su versión, hubo reclamos y gritos. El encuentro ocurrió el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez y duró alrededor de 10 minutos.

El especialista calificó como desafortunado el intercambio entre ambas figuras políticas y señaló que hacer públicas las conversaciones no favorece a la mandataria estatal. También cuestionó que Campos lanzara acusaciones contra integrantes de Morena sin presentar pruebas, pues advirtió que la falta de sustento podría debilitar su credibilidad.

Jesús Silva-Herzog cuestiona estrategia de Maru Campos

El académico sostuvo que la gobernadora tiene derecho a defender públicamente sus decisiones y responder a los señalamientos del Gobierno federal. Sin embargo, consideró que exponer los detalles de una discusión con la presidenta no ayuda a resolver las diferencias institucionales. Añadió que cualquier acusación sobre presuntos vínculos con el crimen organizado debe respaldarse con pruebas y presentarse ante las autoridades correspondientes.

Silva-Herzog Márquez también planteó que la revelación pudo responder a la presión política que enfrenta Campos, luego de las críticas tras la vinculación a proceso de César “N” y los cuestionamientos sobre su relación con el Gobierno federal. A su juicio, la manera en que la gobernadora decidió defender su posición resultó contraproducente y podría aumentar el desgaste político en lugar de fortalecer su imagen.

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