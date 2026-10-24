INE promete transparencia en revisión de contratos y licitaciones tras investigación de la ASF

INE respalda investigación de la ASF. Foto: Cuartoscuro

La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respaldó la investigación de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre procesos del organismo y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer cualquier posible irregularidad.

En un comunicado publicado los primeros minutos de este sábado, la Presidencia del INE señaló que la fiscalización entre instituciones del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan. También recordó que había solicitado una auditoría a los procesos de licitación del Instituto.

#BoletínINE 📄 | La Presidencia del INE respalda la investigación de la ASF y reafirma su compromiso con el Estado de Derecho.



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INE colaborará con la ASF en la revisión de contratos

La Presidencia del organismo electoral afirmó que está a favor de que las investigaciones se realicen a fondo, conforme a la ley y con respeto al debido proceso. Añadió que cada expediente debe revisarse con base en documentos y evidencia, mientras que las posibles responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes.

Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley.

El INE también informó que, como parte de las medidas adoptadas, se realizaron cambios en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa. Sin embargo, no se dieron detalles sobre casos particulares y señaló que respetará la presunción de inocencia.

La Presidencia agregó que los antecedentes ya fueron remitidos al Órgano Interno de Control y que la información correspondiente estará disponible para las autoridades encargadas de las investigaciones.

INE anuncia micrositio para consultar contrataciones

Asimismo, el Instituto anunció la próxima apertura del micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”. Ahí, se podrá consultar información sobre contrataciones, montos, proveedores y documentos relacionados con las distintas etapas de los procesos.

A su vez, el INE sostuvo que su actuación se ha mantenido dentro de las facultades que establecen la Constitución y las leyes. También aseguró que no emitirá pronunciamientos sobre casos particulares mientras se desarrollan las investigaciones.

En el mensaje dirigido al personal del Instituto, se reconoció la labor de las y los trabajadores electorales y les pidió mantener el rigor técnico y la profesionalidad en sus funciones. Por último, a la ciudadanía, el INE reiteró que continuará con su mandato de organizar elecciones libres y periódicas bajo los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, certeza y máxima publicidad.

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