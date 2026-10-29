Muere agente de la AMIC tras ataque armado a base en Sonora

Despliegan operativo tras ataque armado en Magdalena de Kino

Un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) murió durante un ataque armado contra las instalaciones de la corporación en Magdalena de Kino, Sonora, la noche del miércoles.

La víctima fue identificada como Alberto Guzmán Aguiar, elemento adscrito a la Base Operativa de la AMIC, quien recibió impactos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una investigación para esclarecer los hechos.

Ataque contra la AMIC en Sonora: ¿cómo ocurrió?

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía de Sonora, la agresión ocurrió aproximadamente a las 19:44 horas, cuando se realizaron disparos desde el exterior del edificio de la AMIC, ubicado en la colonia Centro de Magdalena de Kino.

Los disparos alcanzaron al agente Alberto Guzmán Aguiar, quien falleció en las instalaciones de la corporación.

La FGJES confirmó lo ocurrido mediante un comunicado:

“Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:44 horas, cuando se realizaron disparos de arma de fuego desde el exterior del edificio de la AMIC, ubicado en la colonia Centro”.

Despliegan operativo tras ataque armado en Magdalena de Kino

Luego de la agresión, distintas corporaciones de seguridad se movilizaron hacia la zona para realizar las diligencias correspondientes y buscar a los responsables.

En el operativo participan elementos de:

Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

45/a. Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Policía Municipal.

Servicios Periciales.

El personal desplegado realiza el procesamiento de la escena y recopila información para establecer las circunstancias del ataque e identificar a quienes participaron.

Fiscalía de Sonora investiga asesinato de agente de la AMIC

La FGJES abrió una carpeta de investigación por la agresión contra las instalaciones de la AMIC y la muerte del agente Alberto Guzmán Aguiar.

La dependencia informó que mantiene las investigaciones para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Además, la Fiscalía condenó el ataque contra uno de sus integrantes y expresó sus condolencias y solidaridad con la familia, compañeros y seres queridos del elemento fallecido.

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