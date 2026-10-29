El INE está en duda por el “manoseo” de Morena a las instituciones

La analista política Alejandra Cullen cuestionó la situación actual del Instituto Nacional Electoral (INE) y criticó la influencia que, desde su perspectiva, ha tenido Morena en las instituciones electorales. También señaló que el partido debería recuperar los principios democráticos que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas.

Durante una conversación con José Cárdenas, Cullen habló sobre el legado de Cuauhtémoc Cárdenas y lo contrastó con sus críticas a la gestión de Guadalupe Taddei, presidenta del INE. Consideró que el organismo enfrenta dudas sobre algunas de sus decisiones institucionales.

Alejandra Cullen critica al INE y señala a Morena

La analista sostuvo que el INE fue durante muchos años una de las instituciones mexicanas más respetadas dentro y fuera del país. Sin embargo, aseguró que actualmente enfrenta cuestionamientos que atribuyó a la actuación de Morena.

Cullen aclaró que sus críticas no están relacionadas con la capacidad del Instituto para contar votos, sino con decisiones y procedimientos que considera cuestionables.

En ese sentido, mencionó las boletas electorales y los llamados acordeones, además de señalar presuntas irregularidades en procesos recientes.

Para Cullen, esta situación contrasta con la lucha democrática que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas y que, según su análisis, contribuyó a la creación de las instituciones electorales modernas.

Alejandra Cullen cuestiona la llegada de Guadalupe Taddei al INE

Otro de los puntos centrales de su comentario fue la designación de Guadalupe Taddei como presidenta del INE mediante un proceso de insaculación, conocido como tómbola.

Cullen afirmó que los cinco perfiles incluidos en ese procedimiento eran personas afines a Morena, por lo que cuestionó la pluralidad de la selección.

También señaló la cercanía que, según ella, existe entre Taddei y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena.

La analista recordó que Taddei estuvo al frente del organismo electoral local de Sonora y planteó cuestionamientos sobre las condiciones que permitieron su llegada a la presidencia del INE.

Cullen pide a Morena recordar el legado de Cuauhtémoc Cárdenas

Al referirse a Cuauhtémoc Cárdenas, Cullen lo describió como una figura clave para la democracia contemporánea de México.

Destacó su papel en la unión de distintos sectores de izquierda y consideró que la movilización política de 1988 fue fundamental para impulsar cambios en el sistema electoral.

Finalmente, pidió a Morena retomar los principios democráticos que, a su juicio, representó Cárdenas.

“Se lo deben a la ciudadanía que los puso ahí donde están ahora”, expresó Cullen, al recordar que Morena llegó al gobierno mediante procesos democráticos.

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