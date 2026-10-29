Desalojan a Morena en Tijuana ¡por no pagar la renta!

Las oficinas de Morena en Tijuana, Baja California, fueron desalojadas por orden de un juez debido a un problema con el pago de la renta. El abogado de la dueña del edificio aseguró que se acumularon varios años sin pagar y que existe una sentencia por 160 mil dólares.

Sin embargo, Morena Baja California asegura que sí pagó la renta a tiempo y que el problema no es directamente con el partido, sino entre la propietaria del inmueble y la persona que originalmente lo rentó.

Hassan Martín Franco Ruiz, abogado de la propietaria, explicó que el conflicto comenzó porque dejaron de pagarse las rentas durante casi cinco años. Según el abogado, la deuda derivó en un proceso judicial que terminó con una sentencia por 160 mil dólares.

Pero hay un detalle importante: la dueña del edificio nunca le rentó directamente las oficinas a Morena.

“Mi clienta no le rentó a Morena, ese es un dato importante. Ellos no celebraron ningún contrato con Morena”, aclaró.

El abogado dijo que no sabe si la persona que firmó el contrato original después le rentó las oficinas al partido o simplemente le permitió ocuparlas.

¿Por qué tuvieron que entregar las oficinas?

Antes del desalojo, las partes intentaron llegar a un acuerdo para resolver el problema de la renta.

Sin embargo, el abogado explicó que ese acuerdo nunca se hizo oficial ante el juzgado porque la otra parte no acudió a ratificarlo.

Ante la falta de un acuerdo formal, el juez dio dos opciones: pagar lo que se debía o entregar el edificio.

“La orden del juez fue: pagan o entregan el inmueble. Entonces no pagaron, entregan el inmueble”, explicó Franco Ruiz.

Finalmente, las oficinas fueron desalojadas.

Morena responde: asegura que sí estaba al corriente con la renta

A través de un comunicado, Morena Baja California aseguró que no debía ninguna renta, pues había realizado sus pagos puntualmente a la persona que le subarrendaba el inmueble.

El partido sostuvo que el problema surgió entre particulares y que no fue provocado por un incumplimiento de su parte.

Es decir, mientras el abogado de la propietaria habla de rentas pendientes, Morena sostiene que sí cumplió con sus pagos.

¿A dónde se cambiarán las oficinas de Morena en Tijuana?

La dirigencia estatal informó que ya tenía pensado mudarse, pues consideraba que el edificio no contaba con las condiciones adecuadas para sus actividades.

Por ahora, Morena no ha dado a conocer la nueva dirección de sus oficinas en Tijuana, pero adelantó que la anunciará posteriormente.

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