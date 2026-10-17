Trudy, categoría 1, provoca lluvias intensas; estos estados serán afectados

El huracán Trudy, de categoría 1, provoca lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca durante esta noche. También se esperan lluvias muy fuertes en Colima y Michoacán, además de lluvias fuertes en Jalisco.

Trudy avanza hacia el norte a 11 kilómetros por hora, con vientos de hasta 150 km/h y rachas de 185 km/h. Su circulación también genera oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

Huracán Trudy: ¿dónde lloverá más fuerte?

Las lluvias más intensas se esperan en Guerrero y Oaxaca, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros.

En otros estados, el pronóstico es el siguiente:

Colima y Michoacán: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Jalisco: lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h en las costas de Guerrero y Michoacán.

¿Dónde está el huracán Trudy?

A las 21:00 horas, Trudy se encontraba a 335 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 305 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El huracán mantiene vientos sostenidos de 150 km/h y continúa su desplazamiento hacia el norte.

🚩Boletín #SIATCT no. 06 🚩#Huracán categoría 1 🌀 #Trudy



ACERCÁNDOSE

🟢 #AlertaVerde | Peligro Bajo 🟢



👉 #Guerrero (8 municipios): Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana, La… pic.twitter.com/4OhLhhHyyH — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 17, 2026

Oleaje de hasta 4 metros en estas costas

El paso de Trudy también provocará oleaje elevado en varios estados:

Guerrero y Michoacán: de 3 a 4 metros.

Oaxaca y Colima: de 2.5 a 3.5 metros.

Jalisco: de 2 a 3 metros.

Se mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en distintos puntos de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, además de vigilancia para las Islas Marías.

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