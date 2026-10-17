Trudy, categoría 1, provoca lluvias intensas; estos estados serán afectados
Huracán Trudy deja lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca; prevén fuertes vientos y oleaje elevado en el Pacífico.
El huracán Trudy, de categoría 1, provoca lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca durante esta noche. También se esperan lluvias muy fuertes en Colima y Michoacán, además de lluvias fuertes en Jalisco.
Trudy avanza hacia el norte a 11 kilómetros por hora, con vientos de hasta 150 km/h y rachas de 185 km/h. Su circulación también genera oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.
Huracán Trudy: ¿dónde lloverá más fuerte?
Las lluvias más intensas se esperan en Guerrero y Oaxaca, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros.
En otros estados, el pronóstico es el siguiente:
- Colima y Michoacán: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Jalisco: lluvias fuertes de 25 a 50 mm.
Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h en las costas de Guerrero y Michoacán.
¿Dónde está el huracán Trudy?
A las 21:00 horas, Trudy se encontraba a 335 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 305 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El huracán mantiene vientos sostenidos de 150 km/h y continúa su desplazamiento hacia el norte.
Oleaje de hasta 4 metros en estas costas
El paso de Trudy también provocará oleaje elevado en varios estados:
- Guerrero y Michoacán: de 3 a 4 metros.
- Oaxaca y Colima: de 2.5 a 3.5 metros.
- Jalisco: de 2 a 3 metros.
Se mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en distintos puntos de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, además de vigilancia para las Islas Marías.
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