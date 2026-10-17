Trudy, categoría 1, provoca lluvias intensas; estos estados serán afectados

| 23:50 | L G Suárez | UnoTV

Huracán Trudy deja lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca; prevén fuertes vientos y oleaje elevado en el Pacífico.

El huracán Trudy, de categoría 1, provoca lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca durante esta noche. También se esperan lluvias muy fuertes en Colima y Michoacán, además de lluvias fuertes en Jalisco.

Trudy avanza hacia el norte a 11 kilómetros por hora, con vientos de hasta 150 km/h y rachas de 185 km/h. Su circulación también genera oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

Huracán Trudy: ¿dónde lloverá más fuerte?

Las lluvias más intensas se esperan en Guerrero y Oaxaca, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros.

En otros estados, el pronóstico es el siguiente:

  • Colima y Michoacán: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
  • Jalisco: lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h en las costas de Guerrero y Michoacán.

¿Dónde está el huracán Trudy?

A las 21:00 horas, Trudy se encontraba a 335 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 305 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El huracán mantiene vientos sostenidos de 150 km/h y continúa su desplazamiento hacia el norte.

Oleaje de hasta 4 metros en estas costas

El paso de Trudy también provocará oleaje elevado en varios estados:

  • Guerrero y Michoacán: de 3 a 4 metros.
  • Oaxaca y Colima: de 2.5 a 3.5 metros.
  • Jalisco: de 2 a 3 metros.

Se mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en distintos puntos de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, además de vigilancia para las Islas Marías.

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