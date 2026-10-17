Semarnat defiende reducción de 86% en zona de protección de la vaquita marina

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) defendió la reducción del 86% del polígono de protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.

En entrevista para Unotv.com, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles, aseguró que el cambio no significa una menor protección, sino una mejor vigilancia en las zonas donde habita esta especie en peligro de extinción.

“No es una disminución a la protección de la vaquita, es una reducción de un polígono que existía desde hace varios años. Nos asegura una mejor vigilancia y una mejor protección de la vaquita””.

Detalló que el ajuste se realizó con base en estudios científicos, recomendaciones de expertos internacionales y análisis de investigadores, con el objetivo de identificar las zonas donde se ha documentado la presencia de la vaquita marina.

¿Cuántas vaquitas marinas quedan en el Alto Golfo?

Sobre la población de esta especie, la subsecretaria explicó que los registros de las campañas de monitoreo son estimaciones y no representan necesariamente el número total de ejemplares.

En la última campaña se observaron alrededor de 10 vaquitas marinas.

“Estimamos que se dieron alrededor de 10. Con eso se hace una estimación del tamaño de la población que aún está, está alrededor de 60”.

Otro dato alentador fue el avistamiento de una hembra con su cría que aparentemente estaba preñada, una señal de reproducción que, de acuerdo con la funcionaria, representa una esperanza para la supervivencia de la especie.

Por ello, sostuvo que el objetivo del acuerdo es concentrar la protección en las áreas donde habita la vaquita marina y permitir la pesca en zonas donde no se encuentra.

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