¿Tienes credencial Inapam? Adultos mayores pueden conseguir descuentos en vuelos
La credencial INAPAM permite obtener descuentos y beneficios para viajar en aerolíneas mexicanas.
Millones de adultos mayores utilizan la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para acceder a descuentos en transporte, salud y entretenimiento. Sin embargo, uno de los beneficios menos conocidos es la posibilidad de ahorrar al viajar en avión dentro y fuera de México.
Actualmente, aerolíneas como Aeroméxico, Mexicana de Aviación y Volaris cuentan con descuentos o beneficios especiales para personas mayores de 60 años que cuentan con su credencial vigente.
Aeroméxico ofrece descuento en vuelos nacionales e internacionales
Los titulares de la credencial INAPAM pueden obtener un 15% de descuento sobre la tarifa base en vuelos operados por Aeroméxico y Aeroméxico Connect.
El beneficio aplica tanto para vuelos nacionales como internacionales en determinadas categorías tarifarias.
Entre las condiciones destacan:
- No aplica en tarifa Básica.
- No es válido para paquetes Gran Plan.
- No aplica en vuelos de código compartido.
- No puede solicitarse a través de la página web de la aerolínea.
Para obtener el descuento es necesario:
- Llamar al Centro de Atención de Aeroméxico.
- Acudir a una oficina de ventas de la compañía.
- Presentar la credencial INAPAM vigente.
Mexicana de Aviación da 20% de descuento
En el caso de Mexicana de Aviación, los adultos mayores pueden acceder a un 20% de descuento en la compra de boletos.
Para recibir el beneficio, la aerolínea solicita que el trámite se realice directamente en los mostradores del aeropuerto y presentando físicamente la credencial INAPAM.
Volaris no da descuento directo, pero sí un beneficio especial
Aunque Volaris no ofrece un descuento fijo en los boletos, sí permite a los adultos mayores obtener sin costo durante un año la membresía v.club Individual.
Esta membresía ofrece acceso a:
- Tarifas preferenciales.
- Promociones exclusivas.
- Descuentos en paquetes de viaje.
- Ofertas en hoteles y otros servicios turísticos.
El beneficio puede activarse a través del sitio oficial de la aerolínea.
¿Quién puede acceder a estos beneficios?
Los descuentos y promociones están dirigidos a:
- Personas de 60 años o más.
- Titulares de una credencial INAPAM vigente.
- Usuarios que cumplan con las condiciones establecidas por cada aerolínea.
Por ello, antes de comprar un boleto conviene revisar las restricciones y el procedimiento de cada empresa, ya que algunas promociones sólo pueden solicitarse por teléfono, en mostrador o mediante registros específicos.
Para muchos adultos mayores, estos beneficios pueden representar un ahorro importante al momento de visitar familiares, viajar por turismo o realizar trayectos nacionales e internacionales.
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