¿Tienes credencial Inapam? Adultos mayores pueden conseguir descuentos en vuelos

Viajar puede representar un ahorro para adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

Millones de adultos mayores utilizan la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para acceder a descuentos en transporte, salud y entretenimiento. Sin embargo, uno de los beneficios menos conocidos es la posibilidad de ahorrar al viajar en avión dentro y fuera de México.

Actualmente, aerolíneas como Aeroméxico, Mexicana de Aviación y Volaris cuentan con descuentos o beneficios especiales para personas mayores de 60 años que cuentan con su credencial vigente.

Aeroméxico ofrece descuento en vuelos nacionales e internacionales

Los titulares de la credencial INAPAM pueden obtener un 15% de descuento sobre la tarifa base en vuelos operados por Aeroméxico y Aeroméxico Connect.

El beneficio aplica tanto para vuelos nacionales como internacionales en determinadas categorías tarifarias.

Entre las condiciones destacan:

No aplica en tarifa Básica.

No es válido para paquetes Gran Plan.

No aplica en vuelos de código compartido.

No puede solicitarse a través de la página web de la aerolínea.

Para obtener el descuento es necesario:

Llamar al Centro de Atención de Aeroméxico.

Acudir a una oficina de ventas de la compañía.

Presentar la credencial INAPAM vigente.

Mexicana de Aviación da 20% de descuento

En el caso de Mexicana de Aviación, los adultos mayores pueden acceder a un 20% de descuento en la compra de boletos.

Para recibir el beneficio, la aerolínea solicita que el trámite se realice directamente en los mostradores del aeropuerto y presentando físicamente la credencial INAPAM.

Volaris no da descuento directo, pero sí un beneficio especial

Aunque Volaris no ofrece un descuento fijo en los boletos, sí permite a los adultos mayores obtener sin costo durante un año la membresía v.club Individual.

Esta membresía ofrece acceso a:

Tarifas preferenciales.

Promociones exclusivas.

Descuentos en paquetes de viaje.

Ofertas en hoteles y otros servicios turísticos.

El beneficio puede activarse a través del sitio oficial de la aerolínea.

¿Quién puede acceder a estos beneficios?

Los descuentos y promociones están dirigidos a:

Personas de 60 años o más.

Titulares de una credencial INAPAM vigente .

. Usuarios que cumplan con las condiciones establecidas por cada aerolínea.

Por ello, antes de comprar un boleto conviene revisar las restricciones y el procedimiento de cada empresa, ya que algunas promociones sólo pueden solicitarse por teléfono, en mostrador o mediante registros específicos.

Para muchos adultos mayores, estos beneficios pueden representar un ahorro importante al momento de visitar familiares, viajar por turismo o realizar trayectos nacionales e internacionales.

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