Automovilista presuntamente atropella a repartidor y se desata riña en Coapa: videos
Automovilista presuntamente atropella a repartidor en Coapa, CDMX, y huye; compañeros del motociclista lo persiguen.
Un altercado vial en Coapa, al sur de la Ciudad de México (CDMX), terminó en una confrontación luego de que un automovilista presuntamente atropellara a un repartidor en motocicleta y huyera del lugar.
De acuerdo con reportes preliminares, varios compañeros del motociclista afectado comenzaron a perseguir al conductor señalado como responsable, con la intención de detenerlo. Fue ahí cuando comenzó la riña.
El video muestra cómo los motociclistas rodean una camioneta blanca y la golpean.
¿Qué pasó con el repartidor atropellado en Coapa?
El incidente comenzó con un presunto atropellamiento y escaló cuando otros repartidores en motocicleta se involucraron para intentar alcanzar al automovilista que se había dado a la fuga.
Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del repartidor ni se ha informado si el conductor fue detenido.