Automovilista presuntamente atropella a repartidor y se desata riña en Coapa: videos

Riña en Coapa tras presunto atropellamiento a repartidor. Foto: @UnoNoticias

Un altercado vial en Coapa, al sur de la Ciudad de México (CDMX), terminó en una confrontación luego de que un automovilista presuntamente atropellara a un repartidor en motocicleta y huyera del lugar.

De acuerdo con reportes preliminares, varios compañeros del motociclista afectado comenzaron a perseguir al conductor señalado como responsable, con la intención de detenerlo. Fue ahí cuando comenzó la riña.

El video muestra cómo los motociclistas rodean una camioneta blanca y la golpean.

Un altercado vial escaló a una violenta confrontación en la zona de Coapa, al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes preliminares, el conflicto inició cuando un automovilista presuntamente atropelló a un repartidor en motocicleta y se dio a la fuga. Ante la… pic.twitter.com/KKNouzjV5Y — Uno TV (@UnoNoticias) October 17, 2026

¿Qué pasó con el repartidor atropellado en Coapa?

El incidente comenzó con un presunto atropellamiento y escaló cuando otros repartidores en motocicleta se involucraron para intentar alcanzar al automovilista que se había dado a la fuga.

Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del repartidor ni se ha informado si el conductor fue detenido.