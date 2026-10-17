Automovilista presuntamente atropella a repartidor y se desata riña en Coapa: videos

| 21:00 | Iván Grifaldo | Uno TV

Automovilista presuntamente atropella a repartidor en Coapa, CDMX, y huye; compañeros del motociclista lo persiguen.
Riña en Coapa tras presunto atropellamiento de camioneta a repartidor de plataforma
Riña en Coapa tras presunto atropellamiento a repartidor. Foto: @UnoNoticias

Un altercado vial en Coapa, al sur de la Ciudad de México (CDMX), terminó en una confrontación luego de que un automovilista presuntamente atropellara a un repartidor en motocicleta y huyera del lugar.

De acuerdo con reportes preliminares, varios compañeros del motociclista afectado comenzaron a perseguir al conductor señalado como responsable, con la intención de detenerlo. Fue ahí cuando comenzó la riña.

El video muestra cómo los motociclistas rodean una camioneta blanca y la golpean.

¿Qué pasó con el repartidor atropellado en Coapa?

El incidente comenzó con un presunto atropellamiento y escaló cuando otros repartidores en motocicleta se involucraron para intentar alcanzar al automovilista que se había dado a la fuga.

Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del repartidor ni se ha informado si el conductor fue detenido.

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