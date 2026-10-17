Jumko Ogata advierte sobre el racismo y su normalización en México a través del lenguaje

Jumko Ogata en la FIL Monterrey 2026. Foto: Especial

Jumko Ogata, reconocida activista y escritora de temas antirracistas, advierte cómo el racismo sigue presente en la sociedad a través de expresiones que se han normalizado con el tiempo, por lo que es importante cuestionar el lenguaje que utilizamos.

En el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2026, platicó en entrevista con Unotv.com sobre su libro “¡Quiero ser antirracista!”, así como la normalización y negación de este tema en la actualidad.

“Creo que cualquier comentario sobre el cuerpo que tenga una asociación moral suele estar vinculada al racismo o a otras formas de opresión, otras formas de discriminación”, explicó.

El racismo está presente en la cotidianidad

Jumko, sonriente y visiblemente emocionada, nos saludó y comenzó la charla hablando sobre los signos zodiacales, para después conversar sobre las frases o acciones pueden ser racistas.

“Desde mejorar la raza, que es algo muy cotidiano, hasta estas frases como de no tiene culpa el indio, sino el que lo hace compadre y entonces para mí ese es el primer paso para que las personas vean lo naturalizado que tienen el racismo porque está ahí todo el tiempo”, señaló.

Durante la conversación, aseguró que muchos de estos comentarios racistas provienen de normalizar estas expresiones: “Creo que el lenguaje también tiene mucha potencia para deshacer o para construir esas mismas violencias”, expresó.

Un racismo “buena onda”

Una pregunta que surgió era ¿por qué el racismo se ve diferente en México que en Estados Unidos, donde estas prácticas de segregación racial históricamente han sido más visibles?.

Esto permitió cuestionar una comparación entre el vecino del norte y América Latina, donde existe una discriminación a la que denomina “racismo buena onda”.

“Creo que también de pronto es fácil que miremos hacia Estados Unidos y decir, ‘No, aquí no somos racistas. Ellos sí son racistas para que vean'”. puntualiza.

Estas comparaciones también representan una forma en que se ignoran las prácticas discriminatorias al no tener el mismo impacto que las estadounidenses.

Los prejuicios y el racismo reproducidos y reforzados en la era de la IA

La escritora también se adentra en el tema del uso de la IA y el peligro de aceptar las respuestas dadas por estos modelos sin cuestionarlas, incluso en uno de los capítulos de su libro “¡Quiero ser antirracista!” habla sobre este tema

“Porque definitivamente son sesgos que no solo están presentes, sino que son reforzados en las máquinas y cuando nos los devuelven a nosotros creemos que es la máquina no miente. La máquina es objetiva y en realidad no es el caso”, aseguró.

También afirmó que ser antirracista es un proceso constante de aprendizaje, algo que incluso quiere transmitir en el título de su libro.

“No es como que hoy leí el libro y ya siempre voy a estar, o sea, como que ya tengo mi coronita, mi certificado antirracista y ya ahí acabó el proceso, sino que es un proceso de aprendizaje constante”, compartió.

La escritora, que se identifica como asiático-africana mexicana o afrodescendiente, asegura que fue a través de sus experiencias personales que surge la motivación por escribir sobre estas problemáticas a través de un lenguaje accesible al público.

Finalizó con un mensaje sobre cuestionar los discursos normalizados, para así poder conocer otras realidades y cambiar la forma en la que nos relacionamos como sociedad.

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