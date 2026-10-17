Maestros de la CNTE liberan bloqueo en Oaxaca tras casi 12 horas; afectaciones viales se prolongan

Liberan vialidades tras protestas de la CNTE en Oaxaca. Foto: Uno TV

Como parte del paro de 24 horas convocado por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), maestros mantuvieron este viernes un bloqueo por casi 12 horas en la salida a la autopista Oaxaca-México, a la altura de la carretera federal 190.

La movilización concluyó después de las 20:00 horas, cuando fueron retirados los tractocamiones utilizados para cerrar la circulación. Sin embargo, la gran cantidad de autobuses, transporte de carga y vehículos particulares que permanecieron varados provocó que las afectaciones viales continuaran por al menos una hora más.

Protestas de la CNTE generaron complicaciones en puntos estratégicos

A diferencia de otras protestas encabezadas por la CNTE en la entidad, la jornada de este viernes impactó por tiempo prolongado dos puntos estratégicos para la comunicación terrestre de la capital oaxaqueña: la salida hacia la Ciudad de México y el crucero que conecta con el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Por ello, se generaron complicaciones para automovilistas, transportistas y usuarios que se dirigían a la terminal aérea.

La acción formó parte de las actividades de protesta realizadas por el magisterio oaxaqueño en el marco de su exigencia de auditoria al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tras hacerse pública la venta y asignación de plazas de manera ilegal a personas que cobran sin trabajar.

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