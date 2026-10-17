Perro robot chino localiza “plantas fantasma” y ayuda a investigar especies raras

Es el futuro de las investigaciones. Foto: Reuters

Un perro robot chino se adentró en los bosques de las montañas de Ailao, en la provincia de Yunnan, al suroeste de China, donde ayudó a localizar ejemplares de la llamada planta fantasma (Monotropa uniflora) y permitió observar a gibones de cresta negra occidentales en su entorno natural.

El robot Lynx M20S, desarrollado por la empresa Deep Robotics colaboró con un equipo de expedición científica en la búsqueda de especies poco comunes y la observación de fauna silvestre.

De acuerdo con información difundida por China News Service (CNS), esta expedición representó la primera aplicación de investigación de campo de un robot con inteligencia artificial desarrollado en China en las montañas de Ailao.

¿Qué son las plantas fantasma que encontró el perro robot?

La Monotropa uniflora, conocida como planta fantasma, destaca por su apariencia blanca y su ausencia de la coloración verde característica de la mayoría de las plantas, esto se debe a que carece de clorofila y obtiene nutrientes mediante una relación con hongos asociados a las raíces de los árboles.

Se trata de una especie que puede pasar inadvertida en el suelo del bosque y cuya presencia depende de condiciones ecológicas específicas, su identificación durante la expedición aporta información sobre la diversidad vegetal de la región.

Además de este hallazgo, el robot participó en la observación de gibones de cresta negra occidentales, primates sensibles a la presencia humana y protegidos bajo la categoría de Clase I en China.

¿Cómo ayuda el perro robot a los investigadores?

El Lynx M20S fue diseñado para desplazarse por superficies difíciles y transportar suministros, de acuerdo con Deep Robotics, su tamaño compacto y sus movimientos permiten recorrer zonas boscosas con menor perturbación para los animales que habitan en ellas.

Estas características resultan útiles en las montañas de Ailao, donde la vegetación espesa, la niebla, los cambios repentinos del clima y el suelo resbaladizo pueden complicar las expediciones a pie y aumentar los riesgos para los investigadores.

La empresa también señaló que la misión permitió recopilar datos en condiciones reales para evaluar el desempeño del equipo y orientar futuras mejoras.

Las montañas de Ailao se localizan en la provincia de Yunnan y forman parte de una región de gran riqueza natural, con bosques húmedos subtropicales que albergan diversas especies de plantas y animales.

En este entorno, el uso de robots puede ampliar las posibilidades de exploración científica al facilitar el traslado de materiales y el acceso a zonas de difícil tránsito.

Aunque el hallazgo de la planta fantasma y la observación de los gibones destacan entre los resultados de la misión, el uso de esta tecnología también permite evaluar cómo los robots pueden apoyar futuras investigaciones sobre biodiversidad y conservación.

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