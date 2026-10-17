Activan Plan DN-III en la Laguna de Coahuila por frente frío 2, lluvias e inundaciones

Activan Plan DN-III en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

El Ejército Mexicano activó este viernes el Plan DN-III en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en la Laguna del estado. Las intensas lluvias que acompañaron este viernes el ingreso del frente frío 2 al estado provocaron el incremento en el caudal de diversos ríos, arroyos y veneros, principalmente en las regiones Norte y Carbonífera.

Un número no cuantificado de colonias en San Pedro de las Colonias registraron inundaciones, así como caída de árboles. Asimismo, el sistema de drenaje colapso y se han reportado averías en los sistemas de energía eléctrica y de telefonía.

Distintas zonas de Coahuila se encuentran afectadas por las lluvias

Al norte del estado, autoridades en Ciudad Acuña reportaron acumulación de agua y el cierre preventivo de vados en el Libramiento Sur Poniente.

Las precipitaciones en la sierra de Santa Rosa en el municipio de Múzquiz, la región Carbonífera del estado, elevaron el nivel de los arroyos El Álamo y La Lajita, así como del nacimiento del río Sabinas en la comunidad kikapú.

El río Sabinas llevó de nuevo agua tras haber permanecido seco por meses. Sin embargo, un venero del río se desbordó y afectó el sistema de bombeo de agua potable en varias colonias.

En la región Centro- Desierto, se registró un cierre temporal a la circulación vehicular en el tramo carretero hacia Hércules debido a las corrientes.

Lluvias continuarán en el estado

Asimismo, a través de redes sociales, Protección Civil del estado informó que las precipitaciones continuarán en las próximas horas. Según lo mencionado, se prevén lluvias muy fuertes al norte y sureste de Coahuila, así como vientos intensos.

Tras las lluvias y el marcado descenso de temperatura, las autoridades solicitaron a la población a estar atenta a cualquier aviso oficial.

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