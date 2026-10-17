Exigían 60 mil pesos a Elvis Guerra; Fiscalía de Oaxaca detiene a 2 presuntos implicados en Juchitán

Detenidos por caso Elvis Guerra. Fotos: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la captura de dos personas presuntamente relacionadas con la banda “Los Cromos”, señalada por extorsión y cobro de piso en Juchitán de Zaragoza. Ambos son investigados por su probable participación en el ataque armado contra la vivienda del diseñador textil Elvis Guerra.

De acuerdo con la institución, las detenciones derivaron de labores de inteligencia e investigación, luego de que los sospechosos habrían participado en actos de intimidación y extorsión contra la víctima.

Capturan a dos implicados en ataque a diseñador textil Elvis Guerra, eran parte de red de extorsión de "Los Cromos" en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca



Oaxaca de Juárez, Oax., a 16 de octubre de 2026.- Como resultado de las labores continuas de inteligencia y procuración de… pic.twitter.com/SFsibaCRKl — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 16, 2026

Detienen a dos presuntos integrantes de “Los Cromos” en Oaxaca

En coordinación con la Fiscalía de Chiapas, uno de los detenidos fue identificado con las iniciales E.B.P., alias “Bolán”. A él, le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Según las indagatorias, “Bolán” habría disparado contra la fachada de la vivienda de Elvis Guerra. La Fiscalía de Oaxaca informó que realiza los trámites correspondientes para trasladarlo desde Chiapas y presentarlo ante la autoridad que lo requiere.

La segunda detenida, identificada como G.C.L., fue capturada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) sobre la calle Reforma, en la Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza. También contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Ataque a Elvis Guerra: exigían 60 mil pesos a cambio de no agredirlo

La carpeta de investigación señala que el 27 de mayo de 2026 habría sido colocada una cartulina con amenazas en el domicilio del diseñador, ubicado en la colonia La Gloria, en Juchitán. El mensaje, firmado con el seudónimo “Cromo”, exigía una transferencia de 60 mil pesos a cambio de no atentar contra la integridad de Elvis Guerra ni contra la de sus hijos.

Las autoridades investigan la posible participación de los dos detenidos en estos hechos, así como en otras causas penales que continúan su curso.

Fiscalía de Oaxaca destaca coordinación entre instituciones

El fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad permite avanzar en las investigaciones contra grupos que generan violencia en el Istmo de Tehuantepec.

Por ahora, los agentes captores presentarán a los detenidos ante las autoridades correspondientes. Mientras, la Fiscalía continúa las investigaciones para establecer su probable responsabilidad en los hechos.

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