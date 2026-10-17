¿Vas a comprar casa con Infonavit? Así puedes consultar la disponibilidad de las viviendas

Con encuentra tu vivienda ideal del Infonavit podrás encontrar tu hogar.Foto: Getty

Si estás pensando en comprar una casa mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), puedes consultar las opciones del programa a través de su plataforma oficial, donde los derechohabientes pueden revisar la oferta disponible y solicitar información sobre inmuebles cercanos a su centro de trabajo.

El catálogo permite conocer las características de las viviendas, aunque la oferta puede variar según la entidad y la disponibilidad de cada desarrollo. Por ello, que un estado aparezca en los registros del programa no significa necesariamente que tenga casas disponibles para compra inmediata.

¿Qué características tienen las viviendas del Infonavit?

De acuerdo con la información publicada por el instituto, las viviendas del programa están diseñadas para ofrecer espacios funcionales a las familias derechohabientes.

“Cada una con superficie de al menos 60 m², sala, comedor, dos recámaras, cocina y baño”, señala la descripción oficial del catálogo.

Las personas interesadas pueden revisar las opciones publicadas y solicitar información para conocer cuáles se encuentran disponibles en las zonas de su interés.

¿De qué manera puedo consultar el catálogo del Infonavit?

Para comenzar la consulta, debes ingresar al portal oficial del Infonavit y localizar el apartado de vivienda.

Sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial del Infonavit. Busca el apartado “Encuentra tu vivienda ideal” o la opción para consultar las viviendas del programa. Revisa la información disponible y accede al formulario de elegibilidad. Captura tu Número de Seguridad Social (NSS) y completa la consulta solicitada. Si el sistema te lo solicita, proporciona un número telefónico y un correo electrónico de contacto. Espera la información del instituto sobre la disponibilidad de viviendas cercanas a tu centro de trabajo.

El Infonavit indica que, después de realizar la consulta, puede solicitar datos de contacto para informar a los derechohabientes sobre las opciones disponibles en su zona. <Cite refs={[“turn993996search5″,”turn993996search0”]}/>

¿Qué información puedes conocer de las casas?

Una vez que la plataforma muestra las opciones correspondientes, los interesados pueden consultar información para identificar los desarrollos que se ajusten a sus necesidades.

Entre los datos que pueden estar disponibles se encuentran:

Ubicación o dirección del desarrollo.

Fotografías del interior y exterior de las viviendas.

Cantidad de casas disponibles o contempladas en el conjunto.

Información sobre horarios de atención y visitas a la casa muestra, cuando corresponda.

Es importante revisar los datos específicos de cada inmueble y confirmar directamente con el instituto si hay disponibilidad para iniciar el proceso de adquisición.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

El Infonavit establece criterios de elegibilidad para las personas trabajadoras que desean acceder a las viviendas del programa. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Requisito Condición Ingresos De uno a 2.9 salarios mínimos Antigüedad laboral Al menos seis meses en el empleo Crédito hipotecario No contar con uno vigente Derechohabiencia Tener Número de Seguridad Social (NSS)

Estos criterios aparecen en la información oficial del programa. Cumplirlos permite realizar la consulta de elegibilidad, pero no garantiza por sí solo la asignación de una vivienda.

¿En qué estados hay viviendas del Infonavit?

La oferta del programa se distribuye en distintas entidades del país. Sin embargo, es necesario distinguir entre los desarrollos que están en construcción, las viviendas programadas para entrega y los inmuebles que efectivamente se encuentran disponibles para los derechohabientes.

Recuerda que el Infonavit publica información sobre su oferta habitacional y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también difunde avances de las entregas de las viviendas por estado y municipio.

Por esta razón, antes de iniciar un trámite, consulta el catálogo oficial y verifica si hay opciones en tu entidad. La disponibilidad puede cambiar conforme avanza la construcción y se entregan nuevas viviendas.

Recuerda que consultar una vivienda no equivale a tenerla asignada ni a contar con la aprobación de un crédito. Antes de tomar una decisión, confirma con el Infonavit las condiciones de acceso, la disponibilidad del inmueble y los pasos necesarios para continuar con el trámite.

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