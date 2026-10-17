Aeroméxico y Viva celebran que EU levante restricciones a aerolíneas mexicanas

Aeromexico celebra levantamiento de restricciones. Foto: Cuartoscuro

Aeroméxico y Viva celebraron la decisión de Estados Unidos de levantar las restricciones a las aerolíneas mexicanas, lo que permitirá abrir nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia ese país.

La medida, anunciada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), pone fin a las limitaciones impuestas en el marco de una disputa sobre el acuerdo bilateral de aviación entre ambos países.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) calificaron la decisión, que tiene efecto inmediato, como un “avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países”.

COMUNICADO CONJUNTO. "México y Estados Unidos fortalecen su relación bilateral en materia de aviación".https://t.co/v3sV2KKb0x pic.twitter.com/JJtSQsEV9e — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 16, 2026

¿Qué cambia para las aerolíneas mexicanas?

Con el levantamiento de las restricciones, las compañías mexicanas podrán establecer nuevas rutas hacia Estados Unidos desde ambos aeropuertos de la capital.

Sin embargo, se mantienen algunos requisitos operativos. El DOT continuará exigiendo a las aerolíneas mexicanas que presenten los horarios de sus vuelos con origen o destino en Estados Unidos y que soliciten autorización para operar servicios con aeronaves de gran tamaño.

Un funcionario estadounidense señaló que otras dos órdenes relacionadas con la controversia siguen vigentes y que Washington supervisará el cumplimiento de los compromisos asumidos por México.

¿Por qué Estados Unidos había impuesto restricciones?

En octubre del año pasado, el Gobierno estadounidense congeló la expansión de los servicios de pasajeros y carga de las aerolíneas mexicanas desde el AIFA y el AICM.

La medida se tomó bajo el argumento de que México incumplía el acuerdo bilateral de transporte aéreo desde 2022, cuando modificó las franjas horarias de las aerolíneas estadounidenses de pasajeros y obligó a las compañías exclusivamente de carga a trasladar sus operaciones.

En mayo, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, afirmó que México había acordado mejorar el acceso aéreo a la capital como parte de un plan para atender las preocupaciones de Washington.

La revisión de seguridad aérea continúa

El levantamiento de las restricciones es independiente de la revisión que la Administración Federal de Aviación (FAA) realiza sobre la supervisión de la seguridad aérea en México.

La FAA restituyó la máxima calificación de seguridad aérea del país en septiembre de 2023. México había perdido esa categoría en mayo de 2021, cuando el regulador estadounidense determinó que no cumplía con los estándares internacionales.

La degradación había limitado la expansión de las aerolíneas mexicanas en Estados Unidos, mientras las compañías estadounidenses pudieron ganar participación en el mercado.

Aerolíneas celebran la decisión

Las compañías Viva y Aeroméxico recibieron favorablemente el anuncio y señalaron que contribuirá a fortalecer la conectividad aérea entre ambos países.

A través de sus redes sociales, Viva agradecieron “a la SICT, a la SRE y a la AFAC por su gestión y acompañamiento para fortalecer la conectividad entre ambos países”.

✈️ En Viva celebramos la decisión del DOT de revocar las restricciones que impedían el desarrollo de nuevos servicios aéreos entre México y EE. UU.



Agradecemos a la SICT, a la SRE y a la AFAC por su gestión y acompañamiento para fortalecer la conectividad entre ambos países. pic.twitter.com/GvCfPg6aen — Viva (@VivaAerobus) October 16, 2026

De igual modo, mediante un comunicado, Aeromexico destacó que la medida brinda la oportunidad de “una mayor flexibilidad para evaluar oportunidades de incrementar frecuencias e introducir nuevos servicios entre la Ciudad de México y Estados Unidos, fortaleciendo aún más la conectividad para sus clientes a lo largo de su red transfronteriza”

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.