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¡Adiós, Vaquero! Emanuel Navarrete pierde sus títulos mundiales ante O’Shaquie Foster

| 22:30 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports

Vaquero Navarrete sufre dura derrota
Vaquero Navarrete fue castigado por Foster | Top Rank Boxing

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete sufrió un duro castigo y perdió por decisión unánime ante O’Shaquie Foster en San Antonio, Texas. El mexicano dejó escapar sus cinturones de la OMB y la FIB en el Frost Bank Center, donde buscaba ampliar su reinado. Por su parte, el estadounidense conservó la corona del CMB y reunió tres títulos mundiales del peso superpluma, dejando al Vaquero sin campeonatos, y apuntando al campeonato indiscutido dentro de la categoría.

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