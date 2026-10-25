¡Adiós, Vaquero! Emanuel Navarrete pierde sus títulos mundiales ante O’Shaquie Foster

Vaquero Navarrete fue castigado por Foster | Top Rank Boxing

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete sufrió un duro castigo y perdió por decisión unánime ante O’Shaquie Foster en San Antonio, Texas. El mexicano dejó escapar sus cinturones de la OMB y la FIB en el Frost Bank Center, donde buscaba ampliar su reinado. Por su parte, el estadounidense conservó la corona del CMB y reunió tres títulos mundiales del peso superpluma, dejando al Vaquero sin campeonatos, y apuntando al campeonato indiscutido dentro de la categoría.

LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ…