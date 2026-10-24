¡Ya se armó! Ronaldinho volverá al futbol profesional a 11 años de su retiro: ¿cuándo jugará?

Ronaldinho volverá a las canchas en la tercera división de Italia | Foto: AFP

Ronaldinho, exfutbolista brasileño de 46 años, regresara a las canchas del futbol profesional el próximo 15 de noviembre para jugar con la camiseta del Ravenna en un partido de la Serie C, tercera división de Italia.

“El regreso es real“, anunció el club italiano este sábado 24 de octubre a través de redes sociales, confirmando el primer partido de Dinho con los rojiamarillos desde que fue fichado a finales de agosto.

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Ravenna anunció la contratación de Ronaldinho en Miami en agosto, en el marco del Mundial 2026, por el empresario italoestadounidense Ignazio Ciprini, propietario del club desde 2024.

El exjugador de FC Barcelona y Querétaro no ha visto acción en los dos meses de estancia en el equipo y, finalmente, el domingo 15 de noviembre hará su debut en la tercera división italiana.

“La leyenda brasileña se vestirá con la camiseta del Ravenna para disputar el derbi contra el Forli, una cita que atraerá las miradas de todo el mundo hacia el estadio Bruno Bennelli“, indicó el ambicioso club de la Serie C en un comunicado.

No era marketing, Ronaldinho volvió para jugar

La contratación de Ronaldinho por Ravenna había sido considerada por medios italianos como una medida de marketing más que un fichaje real, ya que jugó su último partido oficial fue en 2015 en el Campeonato Brasileño con Fluminense.

El brasileño ha disputado partidos amateurs y de futsal desde su retiro, incluyendo el juego de leyendas entre México y Brasil que el Estadio Banorte albergó antes del Mundial 2026.

Ronaldinho aseguró en su presentación oficial con Ravenna que se sentía en forma para jugar de nuevo, aunque no se había dado la ocasión hasta ahora.

“Como ven, estoy en forma. Me siento bien (…) Si pudiera marcar mi gol 300 sería todavía más bonito”. Ronaldinho

El Ravenna es actualmente segundo en el grupo B del campeonato italiano de tercera división, a seis puntos del líder, La Spezia, y ha logrado 12 puntos más que su gran rival, el Forli.

Ronaldinho jugó en PSG (2001-2003), Barcelona (2003-2008) y AC Milan (2008-2011), así como en otros equipos a lo largo del mundo y su selección: logró ganar la Champions League, la Copa Libertadores y el Mundial.

El brasileño, campeón mundial con su país en 2002 y 97 veces internacional con el gigante sudamericano, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015, con el club brasileño Fluminense.

Su objetivo es regresar a la Serie B (2ª división), donde no juega desde 2008.

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