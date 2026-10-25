Barcelona vs Real Madrid: dónde seguir en vivo y cuál es el pronóstico del Clásico de LaLiga

El encuentro del Barcelona vs Real Madrid tiene mucha expectativa Foto: AFP

Uno de los clásicos más importantes en el mundo del futbol ocurrirá este domingo 25 de octubre, hablamos del partido entre Barcelona y el Real Madrid como parte de la jornada 10 de LaLiga 2026-2027.

Ambas escuadras buscan los tres puntos en uno de los encuentros más esperados de la temporada.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, se encuentra en la cima de la liga al sumar 9 victorias al hilo, aunque en la temporada ya sufrió su primera derrota a manos del Paris Saint-Germain (PSG) en la Champions League.

Por su parte parece que el Real Madrid ya comienza a encontrar su mejor versión, pues los dirigidos por José Mourinho, llega con cuatro triunfos consecutivos, incluidos sus recientes resultados por 4-1 ante Sevilla y RB Leipzig.

Ambos equipos presentan a sus grandes figuras para este encuentro, entre las que destacan Lamine Yamal, Pedri, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Barcelona : Joan García, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

: Joan García, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha. Real Madrid: Andriy Lunin, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Marc Cucurella, Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappé.

¿Dónde ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El encuentro se disputará este domingo 25 de octubre a las 14:00 horas de México, en el Spotify Camp Nou.

Para disfrutar del Clásico, los aficionados podrán seguir la cobertura minuto a minuto a través del sitio de Claro Sports, así como el análisis posterior al partido con sus especialistas.

¿Cuál es el pronóstico de la IA para el Barcelona vs. Real Madrid?

De acuerdo con un análisis de inteligencia artificial basado en el rendimiento reciente de ambos equipos, el Barcelona parte con una ligera ventaja para quedarse con la victoria.

El conjunto blaugrana cuenta con la localía y una racha perfecta de nueve triunfos en LaLiga, mientras que el Real Madrid llega con cuatro victorias consecutivas y jugadores como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, capaces de marcar diferencias.

Sin embargo, la reciente derrota del Barcelona ante el PSG demuestra que también puede presentar dificultades frente a rivales de alto nivel.

El pronóstico de la IA es una victoria del Barcelona por 2-1, aunque se espera un encuentro cerrado, con oportunidades de gol para ambos equipos.

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