Hallan presunta metanfetamina oculta en accesorios para videojuegos en el AICM

Metanfetamina en el AICM. Foto: SSPC.

Autoridades detectaron aproximadamente 367 gramos de presunta metanfetamina ocultos en bases de carga para controles de videojuegos, durante una revisión en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En el @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx, #SSPC y @CorreosdeMexico, detectó 367 gramos de metanfetamina oculta en bases de carga para controles de videojuegos. https://t.co/g9Hl23am2z pic.twitter.com/LtOJvRsJVD — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 25, 2026

El hallazgo ocurrió en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado, durante la inspección de un paquete postal cuyo destino era el Reino Unido.

¿Cómo detectaron la presunta metanfetamina en el AICM?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el personal encargado de las labores de revisión y vigilancia utilizó equipos de inspección no intrusivos de rayos X para examinar el envío internacional.

Mediante estos dispositivos, los agentes identificaron imágenes con formas irregulares y diferentes densidades en el interior del paquete, por lo que solicitaron el apoyo del binomio canino Espartacus, que alertó sobre el contenido del envío.

Ante estos indicios, se procedió a realizar una inspección física de la mercancía para determinar qué contenía el paquete postal.

Hallan seis envoltorios en bases de carga para videojuegos

Durante la revisión, el personal desarmó tres bases de carga dobles para controles de videojuegos y encontró en su interior seis envoltorios de plástico con una sustancia granulada de color blanco.

El peso aproximado del material localizado fue de 367 gramos. Como parte de los procedimientos de verificación, se tomó una muestra para analizarla con equipos especializados de identificación química.

El resultado preliminar de la prueba fue positivo a metanfetamina, según el reporte de las instituciones participantes.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas relacionadas con este hallazgo.

¿Qué pasó con el paquete postal localizado en el AICM?

Tras el descubrimiento, el paquete quedó bajo resguardo y custodia de Correos de México, en el área de Trámites Especiales, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Correos de México mantienen coordinación para detectar posibles irregularidades en los envíos postales internacionales y prevenir el traslado de sustancias ilícitas hacia otros países.

En este operativo participaron también la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones de inspección y vigilancia en la operación postal internacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.