Lionel Messi regresa a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Messi recibe reconocimiento. Foto: AFP

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento a su trayectoria en el futbol y a su trabajo solidario para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación vulnerable.

El futbolista argentino fue distinguido durante la edición 46 de los galardones, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España, este viernes 23 de octubre, asisitió acompañado de su pareja, Antonela Roccuzzo.

La distinción fue anunciada en junio por la Fundación Princesa de Asturias, el jurado destacó la trayectoria profesional del capitán argentino y su labor solidaria, además de su influencia en el deporte internacional.

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. #PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/nsL2sctvqR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

Lionel Messi recibe insignia de los Premios Princesa de Asturias

El futbolista del Inter Miami fue uno de los más aplaudidos y esperados por la gente en los Premios Princesa de Asturias 2026 y, aunque no pudo hablar en la ceremonia, la princesa Leonor le dedicó unas palabras.

“Convirtió lo extraordinario en rutina”. Princesa Leonor de Asturias

👏🗣️ Las bonitas palabras de la princesa Leonor hacia Messi en los Premios Princesa de Asturias:



🙌 "Convirtió lo extraordinario en rutina. Respetando la esencia colectiva por encima del ego". pic.twitter.com/0h5qsJUzfO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2026

Y agregó: “Tiene sentido mirar hoy a Messi y a su trayectoria irrepetible. Nos presenta una gran definición del futbolista argentino (…) convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo y respetando la esencia colectiva por encima del ego”.

La propia princesa Leonor de Borbón entrengó la insignia de los Premios Princesa de Asturias al astro argentino durante la audiencia celebrada en la sala Covadonga del Hotel de la Reconquista en Oviedo.

La Princesa de Asturias recibe en audiencia a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.



Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y nueve títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo… pic.twitter.com/FDmKFL2E80 — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

Antonela Roccuzzo, pareja del campeón del mundo con Argentina, presenció emocionada el acto que terminó con la tradicional fotografía en la que la princesa posó junto a los premiados de esta edición.

Al final de la ceremonia, el “10” albiceleste fue visto platicando brevemente con el rey Felipe VI de España, monarca del país que vio a “La Pulga” brillar con el FC Barcelona.

¿Por qué Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias?

La Fundación Princesa de Asturias reconoció a Messi por su excepcional trayectoria deportiva y su trabajo para impulsar iniciativas relacionadas con la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de su carrera, el argentino conquistó títulos con el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Inter Miami. Con la selección de Argentina ganó la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, uno de los logros más importantes de su trayectoria.

Foto: AFP

En el plano individual, Messi ha ganado ocho Balones de Oro. También ha desarrollado actividades de apoyo a la infancia a través de la Fundación Leo Messi.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce a personas o instituciones que contribuyen al desarrollo y la promoción de la actividad deportiva, así como a los valores que representa.

Messi habla de su padre en la previa

Durante las actividades previas a la ceremonia, Messi recordó la ilusión que su padre, Jorge Messi, tenía por este reconocimiento.

“Él estaba muy ilusionado con este premio”, expresó el futbolista.

Foto: AFP

El jugador también recordó uno de los consejos que recibió de su padre desde pequeño, seguir intentando las jugadas, incluso cuando las cosas no salieran como esperaba.

“Siempre dejé de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más”, recordó sobre las palabras que marcaron su carrera.

🗣 “Él estaba muy ilusionado con este premio. Sabíamos que era difícil por los partidos, pero insistía para que viniéramos”, dijo Messi. También contó que su papá le repetía que siempre había que intentarlo: “que agarre la pelota y lo intente, salga bien o mal, que siempre había… pic.twitter.com/AS08Phv4UR — Mundo Poder (@MundoPoder_) October 22, 2026

¿Qué ganó Lionel Messi por el Premio Princesa de Asturias?

El Premio Princesa de Asturias contempla una dotación económica de 50 mil euros, una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo y una insignia.

Messi se sumó así a la lista de personalidades reconocidas en la edición 2026, en la que también fueron distinguidos la cantante Patti Smith, el escritor Julian Barnes, la astronauta Christina Koch y el estudio de animación japonés Studio Ghibli, entre otros.

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