María Corina Machado envía mensaje en redes y simpatizantes responden: “Bienvenida a Venezuela”

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela con un mensaje en X. Foto: AFP

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, confirmó este domingo 25 de octubre su regreso a Venezuela, después de permanecer cerca de diez meses fuera del país. La dirigente anunció su llegada a través de la red social X, donde publicó un mensaje dirigido a sus simpatizantes.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado, en una publicación que marcó su retorno al territorio venezolano y provocó reacciones de apoyo entre sus seguidores, quienes le dieron la bienvenida.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Su aliado político y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia también celebró el regreso de la opositora y destacó la importancia del momento para sus simpatizantes.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos”, escribió González Urrutia en X.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano.



Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!



Muy pronto estaré con… https://t.co/2y2oWdy46W — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

El regreso de María Corina Machado a Venezuela

El retorno de Machado ocurre después de varios intentos fallidos por volver al país, según reportes previos de su equipo y medios internacionales. La dirigente había salido de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

Desde el extranjero, Machado mantuvo su actividad política y reiteró en distintas ocasiones su intención de regresar para acompañar a sus seguidores y participar en el proceso político venezolano.

Su llegada ocurre en un escenario de tensiones entre la oposición y el Gobierno venezolano, mientras los sectores opositores mantienen sus exigencias de una transición política y de garantías electorales.

Simpatizantes reaccionan en redes sociales

Tras el anuncio, seguidores de la dirigente expresaron mensajes de bienvenida y respaldo. Entre las reacciones difundidas en redes sociales destacó la frase “Bienvenida a Venezuela”, con la que simpatizantes celebraron su regreso.

Por ahora, la información difundida confirma el anuncio de Machado y la reacción pública de González Urrutia. Los detalles sobre las circunstancias de su llegada y sus próximos pasos políticos deberán precisarse conforme se conozcan nuevas declaraciones o información oficial.

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