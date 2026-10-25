Filipinas investiga una computadora con imágenes de abuso infantil hallada donde vivió el padre de Meghan Markle

Meghan Markle expresó consternación por acusaciones contra su padre. Foto: AFP

La policía de Filipinas investiga una computadora portátil y material con presuntas imágenes de abuso sexual infantil hallados en una vivienda donde residió Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe británico Enrique. Las autoridades indicaron que el equipo está bajo análisis forense y que determinarán si existen pruebas suficientes para proceder legalmente contra el hombre, quien ha negado cualquier conducta ilícita.

El ministro filipino del Interior, Jonvic Remulla, confirmó a la agencia AFP que la Policía Nacional de Filipinas inspeccionó la antigua residencia de Markle en la isla de Cebú. Según el funcionario, durante la revisión encontraron material que presuntamente contiene imágenes de abuso infantil, además de una computadora portátil que ahora forma parte de las investigaciones.

Remulla señaló que los resultados definitivos del análisis forense se esperaban en aproximadamente una semana. También afirmó que la policía coordinará acciones con otras autoridades para localizar a Thomas Markle y determinar los pasos legales correspondientes si se reúnen pruebas suficientes para acusarlo.

El caso provocó una reacción pública de Meghan Markle, quien el viernes expresó estar “profundamente consternada” por las acusaciones relacionadas con su padre.

¿Qué encontraron en la antigua casa de Thomas Markle?

De acuerdo con las declaraciones del ministro del Interior filipino, la Policía Nacional inspeccionó la vivienda donde Thomas Markle había residido en Cebú, donde encontró una computadora portátil y un conjunto de material que las autoridades describieron como presunta pornografía infantil.

El dispositivo quedó bajo investigación forense, un procedimiento que busca examinar los archivos y otros datos digitales para determinar su naturaleza, origen y posible relación con algún delito.

Remulla indicó que las autoridades darían a conocer los resultados finales una vez concluido el análisis. Hasta entonces, el contenido y las circunstancias precisas del hallazgo deberán establecerse mediante las diligencias oficiales.

La información sobre el descubrimiento fue difundida inicialmente por el diario británico The Sun. Según ese medio, Thomas Markle Jr., hijo de Thomas Markle, habría encontrado las imágenes mientras revisaba cajas en la antigua vivienda de su padre.

Por el momento, el hallazgo no equivale a una determinación judicial de culpabilidad. Thomas Markle ha negado haber cometido actos ilícitos.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre?

Meghan Markle manifestó el viernes estar “profundamente consternada” por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abuso infantil.

En su declaración, también recordó que en 2018 tuvo conocimiento de una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y Servicios Especializados, en la que se presentaban acusaciones similares contra Thomas Markle.

La duquesa de Sussex señaló que aquella comunicación contenía denuncias que calificó de inquietantes y perturbadoras, y que en ese momento se le aseguró que estaban siendo investigadas.

Por su parte, The Sun publicó que Meghan envió el año pasado una última carta a su padre en la que le expresó que lo consideraba un abusador y que no conocería a sus nietos.

¿Qué hará la policía de Filipinas?

El ministro Jonvic Remulla afirmó que las autoridades continuarán con el análisis de la computadora y que la Policía Nacional de Filipinas coordinará con sus homólogos para localizar a Thomas Markle si las pruebas justifican emprender acciones legales.

La investigación deberá determinar si el material encontrado constituye evidencia de un delito y si existe una conexión demostrable con Markle. El funcionario indicó que las autoridades actuarán conforme a los procedimientos legales aplicables si se reúnen elementos suficientes para presentar cargos.

Thomas Markle vivía en la isla de Cebú antes de regresar a Estados Unidos a principios de año. Hasta el momento, la información difundida no confirma que haya sido detenido ni que se hayan presentado cargos formales en su contra por este caso.

La investigación permanece abierta y sus resultados dependerán del análisis forense y de las diligencias que realicen las autoridades filipinas.

La relación de Meghan Markle con su padre

La relación entre Meghan Markle y Thomas Markle ha estado marcada por un distanciamiento público desde antes de la boda de la duquesa con el príncipe Enrique en 2018.

En 2020, la pareja anunció que dejaría sus funciones como miembros activos de la familia real británica y se trasladó a Estados Unidos. En agosto de 2026, según la información proporcionada, regresaron con sus hijos para vivir en el Reino Unido.

Las nuevas acusaciones han vuelto a colocar la relación familiar bajo la atención pública. Sin embargo, el foco de la investigación actual está en esclarecer el origen y el contenido del material encontrado en Filipinas, así como determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal.

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