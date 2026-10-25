GTA VI y la cultura latina: las referencias que aparecen en su universo

GTA VI llega a las consolas el 19 de noviembre | Foto: Shutterstock

El universo de GTA VI incorporará referencias a la cultura latina a través de sus personajes, la música y las emisoras de radio que acompañarán a los jugadores durante sus recorridos por Vice City y el estado ficticio de Leonida.

Rockstar Games presentó oficialmente Cocoteo FM, una estación dedicada a los sonidos latinos contemporáneos, y anunció canciones de artistas como Rauw Alejandro y Fuerza Regida para el álbum oficial del videojuego, previsto para el lanzamiento del título.

La propuesta musical forma parte de la construcción de un mundo inspirado en el sur de Florida, una región de Estados Unidos donde las influencias caribeñas y latinoamericanas forman parte del panorama cultural.

En esta ocasión, la franquicia apuesta por incorporar estos sonidos a la experiencia de juego, más allá de utilizarlos como un acompañamiento musical.

GTA VI y la presencia de la cultura latina en Vice City

Uno de los elementos más destacados es Cocoteo FM, una de las emisoras presentadas por Rockstar Games el 8 de octubre de 2026. La estación está dedicada a la música latina moderna e incluye géneros como reguetón, bachata, merengue y dembow.

De esta manera, GTA VI incorpora una selección musical que conecta con distintos estilos populares en el Caribe y América Latina, especialmente entre las nuevas generaciones.

Los locutores de la emisora aparecen bajo los nombres de El Martillo y La Gata. Medios especializados identificaron a los artistas puertorriqueños Bad Bunny y RaiNao como las voces detrás de estos personajes, respectivamente.

Aunque sus identidades artísticas han sido difundidas por la prensa, Rockstar presenta oficialmente a los locutores mediante sus nombres ficticios en la página musical del juego.

La presencia de esta estación supone una referencia cultural concreta dentro de Leonida. Los jugadores podrán escuchar sus contenidos mientras exploran el mundo virtual, en una experiencia que combina el desplazamiento por la ciudad con la música que caracteriza a sus diferentes espacios.

GTA VI confirma artistas latinos para su banda sonora

Rockstar Games anunció Grand Theft Auto VI: The Album, una producción desarrollada en colaboración con Atlantic Records que contará con 34 canciones originales.

Entre los temas anunciados se encuentran “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro, y “Suzuki”, de Fuerza Regida. Ambos figuran en la selección oficial publicada por Rockstar, que también incluye artistas de otros géneros y escenas musicales internacionales.

Check out two brand-new singles from Grand Theft Auto VI: The Album – 'Suzuki' by Fuerza Regida and 'Don't Chart' by Cardi B.



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La participación de estos exponentes muestra que la representación latina no se limita a una emisora especializada, sino que también tiene espacio en el álbum asociado al videojuego.

Hasta el momento, nombres como Karol G, Don Omar, J Balvin y Kali Uchis han sido mencionados como que formarán parte del soundtrack del video juego, pero son simples rumores, sin un anuncio oficial que los respalde.

Utilizar emisoras ficticias para reunir diferentes géneros y representar las identidades culturales de los territorios donde transcurren sus historias ha sido vital para todas las entregas de Grand Theft Auto.

En ediciones anteriores, las estaciones de radio también ayudaron a definir la personalidad de ciudades como Vice City y Los Santos.

Lucía Caminos y las referencias culturales de la historia

La protagonista Lucía Caminos también ocupa un lugar central en la narrativa de GTA VI, junto a Jason Duval.

De acuerdo con las biografías publicadas por Rockstar Games, Lucía creció con la influencia de su padre, quien le enseñó a defenderse desde pequeña. Posteriormente, terminó en la penitenciaría de Leonida tras luchar por su familia.

La historia oficial añade que su madre ha soñado durante años con una vida mejor desde sus días en Liberty City. Lucia, por su parte, busca alcanzar ese objetivo mediante sus propias decisiones, en una trama marcada por la delincuencia y las aspiraciones de sus protagonistas.

Su apellido y el contexto familiar han alimentado las conversaciones sobre la representación latina en el juego. No obstante, la biografía oficial de Rockstar no establece de forma explícita una nacionalidad específica para el personaje, por lo que conviene evitar atribuirle un origen concreto como si estuviera confirmado.

Con Lucía, Jason y las referencias musicales de Cocoteo FM, GTA VI construye un entorno en el que los latinos tienen una presencia reconocible.

El lanzamiento de GTA VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026, según Rockstar Games. Una vez esté disponible, se descubrirán nuevos guiños y homenajes a la comunidad hispanohablante.

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