Decapitan a sospechoso de doble feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Pobladores retuvieron a dos hombres por doble feminicidio. Fotos: Lizeth Coello

Un centenar de pobladores de Ostuacán, Chiapas, decapitó la noche de este sábado a uno de los dos hombres detenidos por su presunta participación en el doble feminicidio de Miriam y su nieta Ariana, de 12 años, mientras que el segundo sospechoso quedó gravemente herido tras ser golpeado por la multitud y posteriormente fue rescatado por las autoridades, que lo mantienen bajo custodia.

Respecto a los dos lamentables feminicidios ocurridos en Ostuacán, les informo que ya hay detenidos. Se actuó de manera discreta y sigilosa para encontrar a los responsables.



No hay impunidad ante ningún delito. En Chiapas la ley se aplica y el que la hace, la paga. En unos… — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) October 24, 2026

Los hechos ocurrieron cuando los habitantes impidieran que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) trasladaran a los dos detenidos a Tuxtla Gutiérrez. La multitud enardecida exigía justicia por el asesinato de ambas víctimas, cuyos cuerpos fueron localizados el miércoles y viernes pasado.

En medio de la tensión, uno de los sospechosos fue agredido hasta perder la vida y su cuerpo decapitado quedó tendido frente a la Presidencia Municipal, ante la presencia de pobladores. El segundo hombre sobrevivió a la golpiza y fue rescatado por las autoridades.

De acuerdo con la población, uno de ellos es señalado como presunto autor material y el otro como posible autor intelectual. Uno de los detenidos fue identificado como Andrés “N” alias el el “Cera” y el otro el “Melo”, un adulto mayor.

Autoridades cortaron la energía eléctrica

Para controlar a la población enardecida, las autoridades cortaron la energía eléctrica y limitaron la señal telefónica. Otro grupo de habitantes quemaron la parte trasera de la Presidencia Municipal.

El alcalde morenista Víctor Manuel López Jiménez, intentó dialogar con la población y pidió confiar en las autoridades; sin embargo, los pobladores le reprocharon que no otorgó el apoyo de manera inmediata en los operativos de búsqueda y rescate.

Horas antes, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó a través de sus redes sociales sobre la detención de los presuntos responsables y posteriormente pidió a la población de Ostuacán conducirse con prudencia y no hacer justicia por su propia mano, de lo contrario podría haber consecuencias legales para personas inocentes.

La molestia de la población inició cuando las autoridades policiales no llevaron el equipo a tiempo para la búsqueda, además de que la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil se adjudicó el hallazgo de los dos cuerpos, pero los pobladores afirmaron que ellos fueron quienes localizaron a la abuela y a su nieta con sus propias herramientas.

Este sábado por la mañana la niña Ariana Scarlett fue sepultada. Sus amigos, familiares y vecinos la despidieron y antes de llegar al panteón protestaron frente a la Presidencia Municipal exigiendo justicia.

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