México cumple con entrega anual de agua del Río Bravo a EE. UU. pese a sequía extrema

México entrega agua a EE. UU. pese a sequía. Foto Cuartoscuro

El Gobierno de México informó que cumplió con el volumen mínimo anual de entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos, conforme a los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, pese a las condiciones de sequía extrema que afectan la disponibilidad del recurso en la región fronteriza.

De acuerdo con la información oficial, el pasado 24 de octubre de 2026 concluyó el primer año del ciclo 37 de entregas de agua, periodo durante el cual las autoridades mexicanas coordinaron acciones para atender los compromisos internacionales relacionados con el aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos.

El cumplimiento corresponde a las estrategias conjuntas anunciadas por ambos países el 3 de febrero de 2026, que contemplan un volumen mínimo anual de entrega, tomando en cuenta las condiciones hidrológicas de la cuenca.

COMUNICADO. "México concluye el primer año del ciclo 37 de entregas de agua del Río Bravo en cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944".https://t.co/wHJcB4nm59 pic.twitter.com/zAUOFAiaBm — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 24, 2026

¿Cómo cumplió México con la entrega de agua a Estados Unidos?

El Gobierno federal señaló además que, ante la sequía extrema en la región del Río Bravo, distintas instituciones participaron en la coordinación de medidas para cumplir con las entregas previstas.

Estas acciones estuvieron orientadas a atender los compromisos establecidos con Estados Unidos, considerando la disponibilidad del agua y las condiciones de la cuenca.

Las autoridades mexicanas indicaron que las entregas se realizaron bajo los mecanismos de cooperación binacional previstos en el Tratado de Aguas de 1944.

El comunicado no precisó el volumen total entregado durante el primer año del ciclo 37, por lo que únicamente se informó sobre el cumplimiento del mínimo anual contemplado en las estrategias conjuntas.

México prioriza consumo humano y producción de alimentos ante sequía

En su posicionamiento, el Gobierno de México sostuvo que el cumplimiento de los compromisos internacionales se realizó sin poner en riesgo el derecho humano al agua, el abastecimiento de las comunidades ni la producción de alimentos.

La administración federal señaló también que estas consideraciones tienen particular importancia en la región fronteriza, donde las condiciones de sequía afectan la disponibilidad del recurso.

Asimismo, indicó que la gestión del agua debe considerar tanto las obligaciones internacionales como las necesidades de la población mexicana y actividades esenciales.

En este contexto, las autoridades reiteraron que el acceso al agua para consumo humano constituye una prioridad en las decisiones relacionadas con la administración de los recursos hídricos nacionales.

¿Qué establece el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos?

El Tratado de Aguas de 1944 regula la distribución de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo entre México y Estados Unidos.

En el caso del Río Bravo, el acuerdo establece compromisos de entrega de agua de México a Estados Unidos mediante ciclos de cinco años. Mismos que están sujetos también a las disposiciones del propio tratado.

El instrumento contempla una aportación mexicana a Estados Unidos equivalente a un promedio mínimo anual de 431.7 millones de metros cúbicos. Estos, están además contabilizado dentro de cada ciclo quinquenal, de acuerdo con las reglas aplicables.

Por ello, el cumplimiento del volumen mínimo correspondiente al primer año del ciclo 37 no significa que haya concluido la totalidad de las obligaciones. Pues el periodo de cinco años.

Las entregas están relacionadas con la disponibilidad del agua en los afluentes contemplados en el acuerdo durante cada ciclo.

México y EE. UU. mantendrán coordinación por entregas de agua

El Gobierno mexicano también informó que continuará la coordinación técnica con Estados Unidos para fortalecer la administración de los recursos hídricos compartidos y atender los efectos de la sequía.

Según el comunicado, ambos países mantienen mecanismos de colaboración orientados a desarrollar soluciones para la gestión del agua y dar seguimiento a los compromisos establecidos en el tratado.

México reiteró su disposición a continuar trabajando con las autoridades estadounidenses para asegurar el cumplimiento del acuerdo internacional. Lo anterior, considerando la soberanía hídrica nacional, el derecho humano al agua y las necesidades de las comunidades mexicanas.

Finalmente, con el cierre del primer año del ciclo 37, las entregas de agua del Río Bravo continuarán sujetas a los compromisos binacionales y a las condiciones de disponibilidad del recurso durante los siguientes años del periodo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.