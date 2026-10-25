Elecciones en Brasil: sigue el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Elecciones en Brasil. Foto: AFP.

Los ciudadanos de Brasil acuden a las urnas este domingo 25 de octubre de 2026 para elegir a su próximo presidente en una segunda vuelta electoral que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Para esta jornada, cerca de 158.7 millones de personas están convocadas a votar.

La votación se realiza después de que ninguno de los aspirantes consiguiera más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.03% de los votos válidos, frente a 45.16% de Lula, una diferencia que dejó definida la disputa entre ambos para la jornada de este domingo.

Además de la elección presidencial, los votantes también participan en la segunda vuelta para elegir gobernador en seis entidades federativas.

Los resultados de estos comicios definirán la continuidad del proyecto político de Lula o un cambio de rumbo con Flávio Bolsonaro, en una contienda marcada por las diferencias entre ambos candidatos en temas como seguridad pública, economía y política social.

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