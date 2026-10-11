Chivas le saca el empate al Atlas sobre la hora

Chivas empata con Atlas | Imago 7

El Clásico Tapatío tuvo de todo en el Estadio Jalisco: polémica arbitral, intervenciones decisivas de Camilo Vargas, un penalti fallado, goles en momentos clave y una expulsión en el cierre. Atlas y Chivas terminaron empatados 1-1, en un partido que mantuvo la tensión hasta el último suspiro.

La controversia apareció prácticamente desde el silbatazo inicial, cuando los jugadores rojiblancos reclamaron una mano de Jorge Sánchez dentro del área. Sin embargo, la jugada quedó invalidada por una falta previa de Ángel Sepúlveda, en una acción que encendió los ánimos desde los primeros instantes.

Chivas encontró oportunidades para hacer daño, pero se topó con Camilo Vargas. Al minuto 24, un error de Juan Sánchez Purata en la salida dejó el balón a merced de Sepúlveda, quien no pudo superar al guardameta colombiano. Más adelante, el capitán rojinegro volvió a responder con una atajada espectacular a un remate de cabeza que buscaba sorprenderlo abajo, junto a su poste derecho. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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