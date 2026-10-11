¿Quién es Natanael Cano, el intérprete que canceló gira para cuidar de su salud?

El cantante recientemente canceló su tour. Foto: Cuartoscuro

Natanael Cano, es un cantante mexicano que recientemente suspendió los diez conciertos restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour 2026 para concentrarse en su salud y bienestar.

Tras dicha decisión, diversos usuarios se han cuestionado quién es el jooven intérprete de los corridos tumbados y por qué decidió darse dicha pausa.

¿Quién es Natanael Cano?

FOTO: Cuartoscuro

Natanael Rubén Cano Monge, conocido artísticamente como “Natanael Cano”, es un cantante y compositor mexicano nacido el 27 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora. Alcanzó reconocimiento por su propuesta musical, con la que fusionó los corridos tradicionales con elementos del trap y el hip-hop, dando impulso a los llamados corridos tumbados.

Desde adolescente mostró interés por la música y comenzó a tocar la guitarra. Su acercamiento al regional mexicano y a los sonidos urbanos marcó el estilo que posteriormente desarrollaría en sus canciones.

Su relevancia dentro del género también se refleja en la influencia que los corridos tumbados tuvieron en otros intérpretes de la nueva generación, entre ellos Peso Pluma y Junior H. Aunque cada artista desarrolló una identidad propia, la combinación de instrumentos regionales, bases urbanas y letras inspiradas en experiencias personales contribuyó a ampliar el alcance de esta música.

La carrera de Natanael Cano comenzó a tomar forma en 2018, cuando lanzó “El de los lentes Gucci”, uno de sus primeros temas reconocidos, posteriormente publicó trabajos como “Corridos Tumbados“, este último en 2019, un año importante para el desarrollo de su propuesta musical.

El álbum “Corridos Tumbados” contribuyó a posicionar el nombre del cantante en una etapa en la que las plataformas digitales comenzaron a tener un papel importante en la difusión del regional mexicano; ya que su propuesta se distinguió por conservar elementos de los corridos, pero incorporar ritmos y recursos de producción relacionados con el rap y el trap.

A partir de entonces, su catálogo creció con canciones que se hicieron populares entre sus seguidores, mientras sus presentaciones en vivo y colaboraciones lo consolidaron como uno de los nombres más identificados con los corridos tumbados.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Natanael Cano?

Entre los temas más conocidos del cantante se encuentran “Amor Tumbado”, “El Drip”, “PRC”, “Pacas de Billetes”, “AMG” y “Mi Bello Ángel”. Estas canciones muestran distintas facetas de su repertorio, que combina corridos con sonidos urbanos y colaboraciones con otros exponentes del género.

“Amor Tumbado” es uno de los temas que ayudaron a ampliar su público, mientras que “PRC”, junto a Peso Pluma, se convirtió en una de las colaboraciones representativas del auge de los corridos tumbados. Por su parte, “Soy el Diablo (Remix)” destacó por la participación de Bad Bunny, una figura internacional de la música urbana.

En 2023, Cano lanzó Nata Montana, álbum que reforzó su presencia en la escena musical. En 2026, su proyecto Natanael Cano, Vol. 1 dio nombre a la gira que tenía previstas presentaciones en distintas ciudades de México antes de que se anunciara la suspensión de las fechas restantes.

¿Por qué Natanael Cano canceló su gira en 2026?

El equipo del cantante informó el 8 de octubre que el intérprete decidió posponer las presentaciones restantes de su gira para enfocarse en su salud y bienestar, el comunicado no especificó un diagnóstico médico, tratamiento, hospitalización ni un periodo estimado de recuperación. También pidió respeto para el artista y su familia.

🔴 #Sonora | Tras la polémica por el video en el que golpeó a pedradas una camioneta de lujo porque ya no le gustaba el color, @NatanaelCan0 anunció una pausa en su gira por motivos de salud y bienestar.



El cantante hermosillense suspenderá temporalmente las fechas restantes de… pic.twitter.com/Q5UHqU82l2 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 9, 2026

El anuncio se produjo después de que Cano compartiera en sus historias de Instagram un video en el que aparecía lanzando piedras contra una camioneta Mercedes-AMG G 63 de su propiedad. En las imágenes, el cantante daba a entender que ya no le gustaba el color del vehículo.

El 9 de octubre, la familia del intérprete publicó su propio mensaje y señaló que busca ayudarlo a mejorar su salud física y menta; asimismo, agradeció las muestras de apoyo y expresó que espera verlo regresar a los escenarios cuando esté preparado para retomar sus actividades.

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