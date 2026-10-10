Sigue en vivo la trayectoria y últimas actualizaciones del huracán Simon desde tu celular

Revisa en dónde se encuentra. Foto: Conagua.

El huracán Simon se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante el riesgo de su paso en Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco (estados donde ya se emitió una alerta de suspensión de actividades), existen aplicaciones que permiten seguir su trayectoria, así como las condiciones climáticas.

Actualmente, se localiza a 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 325 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 295 km/h.

El ciclón se desplaza hacia el norte a 7 km/h y genera al momento lluvias extraordinarias en Michoacán y Colima, así como precipitaciones torrenciales en las costas de Jalisco.

¿Cómo seguir la trayectoria del huracán Simon en vivo?

Zoom Earth

Foto: Zoom Earth

Una de las plataformas más utilizadas para monitorear huracanes, tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos es Zoom Earth. Este servicio muestra imágenes satelitales actualizadas, mapas de lluvia, velocidad de los vientos y trayectorias previstas de ciclones tropicales en todo el mundo.

Además, permite visualizar la evolución de las tormentas mediante animaciones que facilitan seguir su desplazamiento.

NASA EOSDIS Worldview

Foto: NASA

Otra alternativa es NASA EOSDIS Worldview, una herramienta desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La plataforma ofrece acceso a imágenes satelitales de alta resolución captadas por distintos instrumentos de observación terrestre. Gracias a ello, los usuarios pueden eventos atmosféricos que ocurren en distintas regiones del planeta.

NOAA Weather

Otra herramienta útil es NOAA Weather, que utiliza información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Foto: NOAA Weather

La NOAA es una agencia científica especializada en el monitoreo de los océanos y la atmósfera, la predicción del clima, la investigación meteorológica y la conservación de los recursos marinos.

Sus sistemas ofrecen información actualizada sobre tormentas tropicales, huracanes, lluvias, vientos y otros fenómenos meteorológicos que afectan distintas regiones del continente.

Conagua Clima

Foto: Conagua

La página oficial de Conagua Clima es una de las opciones oficiales para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas en México.

Además, através de su aplicación y redes sociales, es posible consultar pronósticos,mapas meteorológicos, avisos especiales y reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, incluyendo información relacionada con ciclones tropicales que representen algún riesgo para el país.

¿Dónde podría impactar el huracán Simon?

La CNPC prevé que el huracán Simon toque tierra en la zona comprendida entre La Huerta y Tomatlán, municipios ubicados en la costa de Jalisco. El posible impacto está previsto para las primeras horas del domingo 11 de octubre, de acuerdo con el pronóstico difundido por las autoridades.

La Huerta cuenta con más de 23 mil habitantes distribuidos en 108 localidades, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su cabecera municipal tiene alrededor de 7 mil 954 habitantes.

Entre sus principales actividades económicas se encuentran la agricultura y la ganadería. En el sector agrícola destacan los cultivos de mango, papaya, limón, sandía y tamarindo.

Por su parte, Tomatlán se encuentra en la región de Costalegre y cuenta con 36 mil 316 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI. Sus principales actividades económicas incluyen las actividades agropecuarias, la pesca, la acuicultura y el comercio.

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