Cristiano Ronaldo es suspendido por Portugal tras abandonar concentración; podría recibir castigo de hasta 6 meses

El futbolista suma un capítulo más al conflicto. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo fue suspendido de manera preventiva por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) y también abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero por abandonar la concentración de la selección nacional durante la última fecha internacional.

La decisión llega después de la disputa que el futbolista de 41 años mantuvo con el entrenador Jorge Jesus por la falta de minutos de juego.

¿Cuánto tiempo podría estar suspendido Cristiano Ronaldo?

🚨🇵🇹 ¡CRISTIANO RONALDO ES SUSPENDIDO POR SU PROPIA FEDERACIÓN! 😱



¡LA POLÉMICA CON JORGE JESÚS YA TIENE CONSECUENCIAS! 💥 La Federación Portuguesa de Fútbol anunció una suspensión preventiva y abrió un procedimiento disciplinario contra CR7, luego de que abandonara la… pic.twitter.com/kHaVQkiKWF — Claro Sports (@ClaroSports) October 10, 2026

La FPF informó este sábado 10 de octubre, en un comunicado difundido a la prensa local, que el caso del CR7 fue remitido a su comité de investigación disciplinaria y que los resultados se mantendrán confidenciales hasta que se dicte una decisión.

Durante los encuentros en los que el delantero no tuvo participación o permaneció en la banca, Portugal consiguió tres victorias. Gonçalo Ramos, quien ocupó su lugar, destacó al marcar tres goles.

El reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Futbol contempla una suspensión de entre uno y seis meses para los jugadores que abandonen o no se presenten, sin justificación, a entrenamientos, partidos o actividades de las selecciones nacionales, la disposición también contempla una multa.

“Quien abandone o no se presente” sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales… será sancionado con una suspensión de uno a seis meses…, además de una multa”. Federación Portuguesa de Futbol (FPF)

Sin embargo, la aplicación de ese castigo dependerá de la investigación y de la valoración de las circunstancias en las que Ronaldo dejó la concentración. Por ahora, la suspensión preventiva no debe confundirse con la sanción definitiva que podría recibir.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración?

El delantero se pronunció sobre el conflicto en una extensa publicación dirigida a sus seguidores en Instagram el , en mensaje, explicó su versión de lo ocurrido y cuestionó que el entrenador le pidiera calentar para después no darle minutos frente a Noruega.

Asimismo, reconoció que sus acciones podían tener consecuencias disciplinarias y aseguró que estaba dispuesto a asumirlas.

“Ya he pedido disculpas, pero sé que las acciones deben tener consecuencias. Cualquiera que esté en el mundo del fútbol, como yo, sabe que, independientemente del estatus de cada persona, las reglas son iguales para todos”. Cristiano Ronaldo, futbolista

El portugués también dejó abierta la posibilidad de disputar uno o más partidos de despedida con la selección, sin anunciar su retiro internacional.

¿Por qué suspendieron a Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal?

Foto: AFP

El conflicto comenzó después de que Ronaldo se quedara en la banca durante el partido contra Noruega, disputado el 27 de septiembre. El delantero aseguró que el entrenador le había dicho que jugaría alrededor de 30 minutos, pero finalmente no ingresó al campo, pese a haber calentado durante el encuentro.

Ronaldo consideró que el técnico no cumplió con lo acordado y abandonó la concentración de Portugal el 30 de septiembre, antes del compromiso contra Dinamarca en la Liga de Naciones.

La salida del capitán fue confirmada por la propia federación, que en ese momento informó que la preparación del equipo continuaría con los demás convocados.

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