Chivas rescata el empate ante Tigres con gol de Jordan Carrillo

Jordan Carillo logra el empate para las Chivas | Imago 7

Las Chivas rescataron un milagroso empate de 1-1 ante Tigres por la fecha 12 del Apertura 2026. Las acciones favorecieron al cuadro regio cuando al 19′ intentaron en un tiro de esquina un gol olímpico en los pies de Juan Brunetta, siendo desviado por Raúl Rangel a tiro de esquina.

Pese a lo trabado en el cotejo, el dorsal ’11’ felino rompió el cero con un disparo de zurda al 36′ para el 1-0 que enmudeció al Akron. Sin embargo, a partir de ahí los locales se lanzaron al frente con un trallazo de Efraín Álvarez al 43′ por fuera, en lo que sería la ventaja para los regios hacia el entretiempo.

No obstante, un pisotón de Brunetta sobre Leonel Calderón ocasionó la tarjeta roja para el felino sobre el final, dejando con ventaja numérica a la localía que en el complemento aprovecharía. En el segundo lapso comenzó el “show” de Nahuel Guzmán que se mandó un atajadón al disparo de Roberto Alvarado en el comienzo del tiempo al 47′.

Fue hasta la recta final que el “chiverío” con más enjundia que futbol logró emparejar la situación con un tiro de Jordán Carrillo al 77‘, anotando luego de la lesión previa de Joaquim Pereira en dicha zona para el 1-1. La inferioridad numérica obligó a los de Gabriel Milito irse al frente en busca de la remontada, la cual pese a varios intentos no se pudo concretar, dejando al cuadro tapatío en el cuarto sitio con 20 unidades tras el descalabro del Querétaro.

Mientras los pupilos de Víctor Manuel Vucetich se estancan en el lugar 13 con 14 puntos pero aún con esperanzas de Liguilla de cara a la recta final del certamen a escasas cinco fechas del cierre. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

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