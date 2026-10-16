Muere Marianne von Gierke, fisicoculturista chilena que compitió en Mr. Olympia 2026

Foto: Getty Images

La fisicoculturista chilena Marianne von Gierke murió a los 40 años, informó la división de Chile del National Physique Committee (NPC), organización que reconoció su trayectoria y dedicación a este deporte.

La noticia se dio a conocer el miércoles 14 de octubre, a través de un mensaje de despedida difundido por la organización en redes sociales. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento.

La muerte de la deportista llamó la atención debido a que había competido a finales de septiembre en Mr. Olympia 2026, uno de los certámenes más importantes del fisicoculturismo internacional.

Su última publicación en redes sociales la hizo el pasado 13 de octubre en el que muestra el cambio en su cuerpo por los últimos seis meses.

Marianne von Gierke compitió en Mr. Olympia 2026

Von Gierke participó en la edición de Mr. Olympia celebrada del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. La atleta compitió en la categoría Women’s Physique, en la que terminó en la decimotercera posición.

Esta no fue su primera participación en el certamen, la deportista chilena también compitió en la edición de 2024, cuando consiguió el lugar 16 de su categoría.

Su trayectoria profesional comenzó en 2021, cuando obtuvo su estatus como atleta profesional. A partir de entonces, participó en distintas competencias internacionales, incluidos torneos realizados en Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos.

Durante 2026, von Gierke también consiguió uno de los resultados más importantes de su carrera al ganar el campeonato Rising Phoenix World Championship, una competencia destacada dentro del fisicoculturismo femenino.

Además de su actividad deportiva, Marianne von Gierke era abogada y se desempeñaba como entrenadora personal.

NPC Chile despide a Marianne von Gierke

Tras darse a conocer la noticia, la división chilena del National Physique Committee compartió un mensaje para reconocer la trayectoria de la atleta.

En el comunicado, la organización destacó su dedicación, disciplina y el hecho de haber llegado al escenario de Mr. Olympia, donde representó a Chile en la categoría Women’s Physique.

La institución también expresó sus condolencias y señaló que su trayectoria dejó una huella en el fisicoculturismo nacional.

Hasta ahora, la organización no ha informado públicamente las causas de su muerte.

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